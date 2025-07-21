Спутники «Электро-Л» и «Арктика-М» зафиксировали с орбиты циклон, который 21 июля накрыл центральную часть России и вызвал проливные дожди в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса, опубликовав снимки погодной аномалии.
«Как сегодня выглядела из космоса непогода над столицей, зафиксировали наши спутники», — говорится в сообщении госкорпорации. По данным столичных метеорологов, за прошедшую ночь и утро в Москве выпала месячная норма осадков.
В Москве шквалистый ветер повалил деревья, а уровень воды в реке Яуза поднялся на 2,5 метра, что привело к подтоплению некоторых участков проезжей части. В результате стихии временно перекрывались отдельные городские магистрали. В Подмосковье сильные дожди привели к размыву мостов в Наро-Фоминском и Истринском районах, а также к повреждению плотины у деревни Шохово в Можайском округе.
Ранее, 12 июля, мощный циклон уже накрывал Москву, принеся ливни, град и ураганный ветер после периода аномальной жары, что привело к подтоплениям, повреждению городской инфраструктуры и перебоям в движении. Тогда спутники «Роскосмоса» также фиксировали погодные аномалии, а спасательные службы устраняли последствия стихии. Синоптики предупреждали, что в регионе сохраняется вероятность новых кратковременных осадков и сильного ветра.
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