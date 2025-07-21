Минобороны предложило поднять зарплату военнослужащим

Министерство обороны России предложило повысить с 1 октября 2025 года денежное довольствие военнослужащих не на 4,5%, как планировалось ранее, а на 7,6%. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале официального опубликования правовых актов.
В пояснительной записке к документу указано: «Проектом постановления предусматривается повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза (вместо ранее установленного размера в 1,045 раза)». Это изменение затронет оклады по воинским должностям и званиям для всех категорий военных, проходящих службу по контракту и по призыву, а также сотрудников Росгвардии со специальными званиями полиции и сотрудников органов внутренних дел РФ.
В министерстве отмечают, что повышение коснется широкого круга силовых структур. Оно направлено на улучшение социального обеспечения военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Проект проходит процедуру общественного обсуждения и согласования с заинтересованными ведомствами.
В Государственной думе был выдвинут проект, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда в Российской Федерации до 60 тысяч рублей, что более чем втрое превышает действующую величину. С такой инициативой выступил руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.