Власти ХМАО урезают финансирование содержания бездомных животных

Власти ХМАО в 2025 году планируют сократить бюджетные расходы на содержание бездомных животных на 1,7 миллиона рублей в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщил глава окружной ветеринарной службы Сергей Музафин.
«Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев: в 2024 году 248 млн 572,6 тыс. рублей, в 2025 году — 246 млн 883,7 тыс. рублей», — поделился Музафин с ТАСС. Он также добавил, что в целом в округе ситуация с бездомными животными благополучная, а количество нападений беспризорных собак за последние три года сократились на треть.
Глава ветслужбы Югры отметил, что наблюдается и снижение популяции бродячих животных. Так в 2024 году их количество снизилось почти на пять тысяч, а за первые четыре месяца текущего года было отловлено 1,8 тысячи бездомных животных.
Ранее ветеринары округа начали проводить рейды по садовым товариществам для учета и вакцинации собак. Эти меры, по мнению специалистов, способствуют снижению численности бездомных животных и сокращению числа их нападений.
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