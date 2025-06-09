Собакам на дачах ХМАО бесплатно поставят прививки от бешенства

Ветеринары ХМАО бесплатно вакцинируют собак, живущих на дачах
© Служба новостей «URA.RU»
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Ветеринары ХМАО привьют от бешенства собак, живущих на дачах
Ветеринары ХМАО привьют от бешенства собак, живущих на дачах Фото:

Ветеринары ХМАО проводят рейды по садовым товариществам. В процессе обхода они ведут учет собак, живущих на дачах, и вакцинируют их от бешенства, сообщила ветеринарная служба региона.

«В рамках зоозащитной акции "Не бросай меня на даче" ветеринарная служба проведет подомовой обход дачных, садово-огороднических товариществ с целью идентификации всех собак. Их занесут в единую базу учета животных АИС "Домашние животные". Все собаки получат бесплатную прививку от бешенства», — пояснили в ведомстве.

Животных привьют вакциной «Рабикан». Специалисты проведут с владельцами беседы о том, что нельзя бросать питомцев на даче, нужно забирать с собой. Дачникам раздадут памятки по уходу за питомцами.

Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор Югры предупредил жителей округа о бешеных лисицах. Ведомство напомнило, что бешенство смертельно опасно.

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Ветеринары ХМАО проводят рейды по садовым товариществам. В процессе обхода они ведут учет собак, живущих на дачах, и вакцинируют их от бешенства, сообщила ветеринарная служба региона. «В рамках зоозащитной акции "Не бросай меня на даче" ветеринарная служба проведет подомовой обход дачных, садово-огороднических товариществ с целью идентификации всех собак. Их занесут в единую базу учета животных АИС "Домашние животные". Все собаки получат бесплатную прививку от бешенства», — пояснили в ведомстве. Животных привьют вакциной «Рабикан». Специалисты проведут с владельцами беседы о том, что нельзя бросать питомцев на даче, нужно забирать с собой. Дачникам раздадут памятки по уходу за питомцами. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор Югры предупредил жителей округа о бешеных лисицах. Ведомство напомнило, что бешенство смертельно опасно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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