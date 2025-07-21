Россиян призвали не переживать из-за возможного запрета популярного антисептика

Компания ООО «Инфамед», владеющая регистрационными удостоверениями на препараты «Мирамистин» и «Окомистин», не осуществляет их производство, а их выпуск и продажа продолжаются в штатном режиме. Об этом сообщил адвокат компании Рубен Маркарьян.
«ООО „Инфамед“ не является производителем препарата, а является владельцем регистрационных удостоверений на лекарственный препарат раствор „Мирамистин“ и „Окомистин“ и имеет право на использование товарных знаков на основании лицензионного договора», — пояснил Маркарьян РИА Новости. Он также подчеркнул, что речь не идет о запрете выпуска лекарств: «Выпуску препарата на сегодняшний день ничего не угрожает».
Юрист уточнил, что Арбитражный суд Московской области ограничил право собственников ООО «Инфамед» распоряжаться имуществом компании, включая права на регистрационные удостоверения указанных препаратов. Однако данный судебный спор не влияет на производство и реализацию «Мирамистина» и «Окомистина». Маркарьян отметил, что продажа препаратов продолжается в обычном режиме, а принятые судом меры не затрагивают текущие поставки и доступность лекарств в аптеках.
Ранее поступила информация о приостановке деятельности фармацевтической компании «Инфамед» в России, выпускающей препараты «Мирамистин» и «Окомистин». Остановка работы предприятия обусловлена ограничительными мерами, введенными по решению суда.
Судебное разбирательство связано с действиями Павла и Оксаны Хейфиц, которые, по имеющимся данным, убедили владельца компании оформить фиктивную сделку по передаче 50% долей в уставном капитале «Инфамеда» в их пользу по номинальной стоимости 7,5 миллиона рублей, тогда как реальная стоимость пакета превышала 1 миллиард рублей, напоминает RT. Терапевт Андрей Кондрахин в качестве аналогов упомянул такие препараты, как «Лизобакт», «Лизоцим», «Тантум-Верде», а также ряд других средств с аналогичным действием — против бактерий, вирусов и грибковых инфекций. Эти препараты доступны как в форме спреев, так и в виде таблеток, пишет телеканал 360.
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