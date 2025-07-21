У свердловчан массово перестал работать интернет

В Свердловской области произошли массовые сбои в работе домашнего интернета. Это следует из данных сервиса Downdetector, который следит за работой интернет-ресурсов.
«Ростелеком — всплеск жалоб. Регионы — Свердловская область... Теги — домашний интернет», — сообщает telegram-канал сервиса. Также многие пользователи отмечают проблемы с входом на сайт Avito. Резкий всплеск жалоб пользователей на работу сети произошел 22 июля в 02:00 по местному времени.
Ранее, 16 июля, пользователи «Ростелекома» уже сообщали о перебоях в работе домашнего интернета в Москве, Московской области, а также ряде других регионов, однако тогда компания опровергла наличие технических проблем. Кроме того, в России обсуждается введение четкого регулирования массовых отключений мобильного интернета для предотвращения подобных сбоев.
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