21 июля 2025

У свердловчан массово перестал работать интернет

В Свердловской области произошли массовые сбои в работе домашнего интернета
© Служба новостей «URA.RU»
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В основном у свердловчан не работает домашний интернет
В основном у свердловчан не работает домашний интернет Фото:

В Свердловской области произошли массовые сбои в работе домашнего интернета. Это следует из данных сервиса Downdetector, который следит за работой интернет-ресурсов.

«Ростелеком — всплеск жалоб. Регионы — Свердловская область... Теги — домашний интернет», — сообщает telegram-канал сервиса. Также многие пользователи отмечают проблемы с входом на сайт Avito. Резкий всплеск жалоб пользователей на работу сети произошел 22 июля в 02:00 по местному времени. 

Ранее, 16 июля, пользователи «Ростелекома» уже сообщали о перебоях в работе домашнего интернета в Москве, Московской области, а также ряде других регионов, однако тогда компания опровергла наличие технических проблем. Кроме того, в России обсуждается введение четкого регулирования массовых отключений мобильного интернета для предотвращения подобных сбоев.

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В Свердловской области произошли массовые сбои в работе домашнего интернета. Это следует из данных сервиса Downdetector, который следит за работой интернет-ресурсов. «Ростелеком — всплеск жалоб. Регионы — Свердловская область... Теги — домашний интернет», — сообщает telegram-канал сервиса. Также многие пользователи отмечают проблемы с входом на сайт Avito. Резкий всплеск жалоб пользователей на работу сети произошел 22 июля в 02:00 по местному времени.  Ранее, 16 июля, пользователи «Ростелекома» уже сообщали о перебоях в работе домашнего интернета в Москве, Московской области, а также ряде других регионов, однако тогда компания опровергла наличие технических проблем. Кроме того, в России обсуждается введение четкого регулирования массовых отключений мобильного интернета для предотвращения подобных сбоев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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