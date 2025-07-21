Минфин Израиля попросил Россию не помогать Ирану с ПВО

В кабмине Израиля попросили Россию воздержаться от поставок ПВО в Иран. Об этом заявил министр по восстановлению севера и юга страны, член военно-политического кабинета правительства Зеэв Элькин.
«Мы не хотим этого и всячески просили в свое время Россию воздержаться от поставки С-300 в Иран. Но пусть только они были поставлены, значит, нам пришлось заниматься ими», — заявил Элькин в беседе с РБК.
В ночь на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Спустя несколько дней к конфликту присоединились Соединенные Штаты, атаками по ключевым ядерным объектам, напоминает телеканал 360. Позднее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва предлагала Тегерану совместную разработку интегрированных систем ПВО, однако Иран не проявил к этому значительного интереса. Путин уточнил, что поставки комплексов С-300 и модифицированных С-200 ранее были отдельными контрактами и не связаны с текущей эскалацией.
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