21 июля 2025

МВД раскрыло кодовые фразы телефонных мошенников

В МВД призвали детей сразу обращаться к родителям в случае угроз по телефону
© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще жертвами обмана становятся дети
Чаще жертвами обмана становятся дети Фото:

Телефонных мошенников можно распознать по характерным «кодовым фразам», которые они используют во время звонков, сообщается в материалах МВД России. Ведомство рекомендует запомнить эти фразы и обсудить их с детьми, чтобы обезопасить семью от действий злоумышленников.

В перечень наиболее часто используемых мошенниками выражений вошли такие фразы, как: «твои родители подозреваются в преступлении», «включи камеру для проведения обыска», «необходимо задекларировать деньги и ценности», а также «ты помогаешь следствию». Правоохранительные органы подчеркивают, что подобные формулировки должны насторожить и взрослых, и детей. «Если в сети или по телефону просят деньги, угрожают, обещают подарки, сразу расскажи родителям или близкому человеку», — говорится в материалах МВД, передает РИА Новости.

Кроме того, сотрудники полиции советуют не выполнять никаких инструкций от незнакомых людей, особенно если речь идет о переходе по неизвестным ссылкам, передаче номеров банковских карт, открытии банковских приложений или сообщении кодов из SMS. В материалах уточняется, что подобные указания также свидетельствуют о попытке мошенничества.

МВД России обращает внимание на необходимость повышать осведомленность граждан о типичных приемах телефонных аферистов. Ведомство рекомендует регулярно проводить разъяснительные беседы с детьми и пожилыми родственниками, чтобы снизить риск попадания в руки мошенников.

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Телефонных мошенников можно распознать по характерным «кодовым фразам», которые они используют во время звонков, сообщается в материалах МВД России. Ведомство рекомендует запомнить эти фразы и обсудить их с детьми, чтобы обезопасить семью от действий злоумышленников. В перечень наиболее часто используемых мошенниками выражений вошли такие фразы, как: «твои родители подозреваются в преступлении», «включи камеру для проведения обыска», «необходимо задекларировать деньги и ценности», а также «ты помогаешь следствию». Правоохранительные органы подчеркивают, что подобные формулировки должны насторожить и взрослых, и детей. «Если в сети или по телефону просят деньги, угрожают, обещают подарки, сразу расскажи родителям или близкому человеку», — говорится в материалах МВД, передает РИА Новости. Кроме того, сотрудники полиции советуют не выполнять никаких инструкций от незнакомых людей, особенно если речь идет о переходе по неизвестным ссылкам, передаче номеров банковских карт, открытии банковских приложений или сообщении кодов из SMS. В материалах уточняется, что подобные указания также свидетельствуют о попытке мошенничества. МВД России обращает внимание на необходимость повышать осведомленность граждан о типичных приемах телефонных аферистов. Ведомство рекомендует регулярно проводить разъяснительные беседы с детьми и пожилыми родственниками, чтобы снизить риск попадания в руки мошенников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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