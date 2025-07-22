Жители Ростовской области проснулись ночью от громких звуков

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Местные жители почувствовали тряску окон
Местные жители почувствовали тряску окон Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ночью в городе Батайск Ростовской области были зафиксированы звуки взрывов. Об этом сообщили местные жители. 

«Не менее пяти хлопков 22 июля услышали батайчане», — написал один из ростовских каналов. Уточняется, что около 4:30 утра в городе были слышны громкие звуки, от которых затряслись окна и сработали сигнализации на автомобилях.

Наиболее сильно шум ощущался в западных районах. Официальной информации по пока нет, однако местные жители сообщают о нескольких хлопках и звуке сирены. Предположительно, они связаны с работой системы ПВО.

Ночью, 22 июля, в Татарстане и Тульской области введен режим опасности из-за угрозы атаки беспилотников. Жителям советуют сохранять спокойствие и не подходить к окнам.

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Ночью в городе Батайск Ростовской области были зафиксированы звуки взрывов. Об этом сообщили местные жители.  «Не менее пяти хлопков 22 июля услышали батайчане», — написал один из ростовских каналов. Уточняется, что около 4:30 утра в городе были слышны громкие звуки, от которых затряслись окна и сработали сигнализации на автомобилях. Наиболее сильно шум ощущался в западных районах. Официальной информации по пока нет, однако местные жители сообщают о нескольких хлопках и звуке сирены. Предположительно, они связаны с работой системы ПВО. Ночью, 22 июля, в Татарстане и Тульской области введен режим опасности из-за угрозы атаки беспилотников. Жителям советуют сохранять спокойствие и не подходить к окнам. . 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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