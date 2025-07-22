Появились подробности по атаке ВСУ на Ростовскую область

Слюсарь: ПВО сбили украинские БПЛА в Ростове-на-Дону, Миллерово и Донецке
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Украинские беспилотники атаковали несколько городов и населенных пунктов Ростовской области
Украинские беспилотники атаковали несколько городов и населенных пунктов Ростовской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за сбитого украинского дрона в поселке Красный Сад Аксайского района (Ростовская область) произошло возгорание растительности. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

«Из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад Аксайского района загорелась растительность на участках. Все возгорания были оперативно потушены», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.

Кроме того, он добавил, что минувшей ночью средства ПВО сбили украинские беспилотники в небе над Ростовом-на-Дону, Миллерово, Донецком и Азовским районом. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что жители Батайска в Ростовской области ночью слышали звуки взрывов. Очевидцы сообщают, что заметили не менее пяти хлопков. Также стало известно, что дроны ВСУ попытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области. Однако летевшие БПЛА удалось успешно уничтожить.

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Из-за сбитого украинского дрона в поселке Красный Сад Аксайского района (Ростовская область) произошло возгорание растительности. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. «Из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад Аксайского района загорелась растительность на участках. Все возгорания были оперативно потушены», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Кроме того, он добавил, что минувшей ночью средства ПВО сбили украинские беспилотники в небе над Ростовом-на-Дону, Миллерово, Донецком и Азовским районом. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения не зафиксировано. Ранее сообщалось, что жители Батайска в Ростовской области ночью слышали звуки взрывов. Очевидцы сообщают, что заметили не менее пяти хлопков. Также стало известно, что дроны ВСУ попытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области. Однако летевшие БПЛА удалось успешно уничтожить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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