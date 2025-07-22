ВСУ попытались атаковать предприятие в Самарской области

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Российские силы ПВО сбили несколько украинских БПЛА в Самарской области
Российские силы ПВО сбили несколько украинских БПЛА в Самарской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины попытались атаковать промышленное предприятие, расположенное в Самарской области, с использованием беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Сегодня утром на территории нашего региона при попытке совершить атаку на одно из промышленных предприятий уничтожены несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов», — написал глава области в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших и разрушений не зафиксировано.

В целях обеспечения безопасности в регионе временно ограничивался доступ к мобильному интернету. Эта мера необходима для эффективного противодействия вражеским дронам, заключил Федорищев. 

Сегодня в ночное время в Батайске Ростовской области были слышны звуки взрывов. По словам местных жителей, в городе раздались громкие хлопки, в результате которых задрожали оконные стекла и сработали автомобильные сигнализации.

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Вооруженные силы Украины попытались атаковать промышленное предприятие, расположенное в Самарской области, с использованием беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. «Сегодня утром на территории нашего региона при попытке совершить атаку на одно из промышленных предприятий уничтожены несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов», — написал глава области в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших и разрушений не зафиксировано. В целях обеспечения безопасности в регионе временно ограничивался доступ к мобильному интернету. Эта мера необходима для эффективного противодействия вражеским дронам, заключил Федорищев.  Сегодня в ночное время в Батайске Ростовской области были слышны звуки взрывов. По словам местных жителей, в городе раздались громкие хлопки, в результате которых задрожали оконные стекла и сработали автомобильные сигнализации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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