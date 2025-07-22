Регионы России вновь подверглись ударам дронов ВСУ: карта атак 22 июля

Минобороны: над регионами РФ за ночь было сбито 35 украинских беспилотников
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Пострадавших и серьезных повреждений от ночных украинских атак не зафиксировано
Пострадавших и серьезных повреждений от ночных украинских атак не зафиксировано Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минувшей ночью дроны ВСУ атаковали восемь российских территорий. Также беспилотники были сбиты на подлете к Крыму над акваторией Черного моря. Больше всего БПЛА было сбито над территорией Брянской области.

В Минобороны рассказали, что всего было сбито 35 беспилотников самолетного типа. Сообщается, что удары не принесли серьезных разрушений. Однако в поселке Красный Сад Ростовской области из-за падения фрагментов БПЛА загорелась растительность. Кроме того, ночью вводились ограничения в российских аэропортах. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территории РФ — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Брянская область: больше всего сбитых дронов за ночь

Силами ПВО в небе над регионом было уничтожено девять дронов ВСУ. Как сообщил глава Брянской области Александр Богомаз, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Ростовская область: возгорание растительности

В небе над Ростовской областью уничтожено 7 украинских дронов. Атакам беспилотников подверглись Ростов-на-Дону, Миллерово, Донецк, Батайск и Азовский район. В поселке Красный Сад Аксайского района из-за падения фрагментов БПЛА загорелась сухая трава. Возгорание было оперативно потушено. Пострадавших нет.

Калужская область: без пострадавших

Средства ПВО сбили шесть БПЛА над регионом. Украинские беспилотники были уничтожены на территории Ульяновского, Бабынинского, Жуковского и Перемышльского районов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры в результате атак нет.

Московский регион: возгорание частного дома

Три беспилотника сбили в небе над Московской областью. Накануне фрагменты одного из уничтоженных БПЛА стали причиной пожара в частном доме в Ивантеевке. В момент попадания осколков в здание там находился мужчина. Он смог самостоятельно эвакуироваться. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем telegram-канале.

Самарская область: ограничения в работе интернета

В небе над Самарской областью было сбито три дрона ВСУ. В целях безопасности в регионе вводились временные ограничения на работу мобильного интернета. В результате жертв и разрушений не зафиксировано, сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев в своем telegram-канале.

Тульская область: угроза атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА ВСУ по Тульской области не выявлено пострадавших
В результате атаки БПЛА ВСУ по Тульской области не выявлено пострадавших
Фото:

В результате работы подразделений ПВО три беспилотника ВСУ были уничтожены. В регионе рано утром был введен режим опасности атаки БПЛА. Спустя четыре часа он был отменен.

Другие регионы

Два беспилотника самолетного типа сбито в Белгородской области. По одному над территорией Курского региона и над акваторией Черного моря.

Ограничения в аэропортах

Этой ночью для безопасности полетов были введены временные ограничения в аэропортах Саратова (Гагарин), Самары (Курумоч) и Калуга (Грабцево). Ближе к утру работа воздушных гаваней возобновилась. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

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Минувшей ночью дроны ВСУ атаковали восемь российских территорий. Также беспилотники были сбиты на подлете к Крыму над акваторией Черного моря. Больше всего БПЛА было сбито над территорией Брянской области. В Минобороны рассказали, что всего было сбито 35 беспилотников самолетного типа. Сообщается, что удары не принесли серьезных разрушений. Однако в поселке Красный Сад Ростовской области из-за падения фрагментов БПЛА загорелась растительность. Кроме того, ночью вводились ограничения в российских аэропортах. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территории РФ — в материале URA.RU. Брянская область: больше всего сбитых дронов за ночь Силами ПВО в небе над регионом было уничтожено девять дронов ВСУ. Как сообщил глава Брянской области Александр Богомаз, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Ростовская область: возгорание растительности В небе над Ростовской областью уничтожено 7 украинских дронов. Атакам беспилотников подверглись Ростов-на-Дону, Миллерово, Донецк, Батайск и Азовский район. В поселке Красный Сад Аксайского района из-за падения фрагментов БПЛА загорелась сухая трава. Возгорание было оперативно потушено. Пострадавших нет. Калужская область: без пострадавших Средства ПВО сбили шесть БПЛА над регионом. Украинские беспилотники были уничтожены на территории Ульяновского, Бабынинского, Жуковского и Перемышльского районов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры в результате атак нет. Московский регион: возгорание частного дома Три беспилотника сбили в небе над Московской областью. Накануне фрагменты одного из уничтоженных БПЛА стали причиной пожара в частном доме в Ивантеевке. В момент попадания осколков в здание там находился мужчина. Он смог самостоятельно эвакуироваться. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем telegram-канале. Самарская область: ограничения в работе интернета В небе над Самарской областью было сбито три дрона ВСУ. В целях безопасности в регионе вводились временные ограничения на работу мобильного интернета. В результате жертв и разрушений не зафиксировано, сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев в своем telegram-канале. Тульская область: угроза атаки БПЛА В результате работы подразделений ПВО три беспилотника ВСУ были уничтожены. В регионе рано утром был введен режим опасности атаки БПЛА. Спустя четыре часа он был отменен. Другие регионы Два беспилотника самолетного типа сбито в Белгородской области. По одному над территорией Курского региона и над акваторией Черного моря. Ограничения в аэропортах Этой ночью для безопасности полетов были введены временные ограничения в аэропортах Саратова (Гагарин), Самары (Курумоч) и Калуга (Грабцево). Ближе к утру работа воздушных гаваней возобновилась. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
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