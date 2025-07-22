Дрожащие стекла и пожары: что известно об атаке украинских БПЛА на Ростовскую область

Слюсарь: после удара дронов вспыхнула растительность в одном из поселков региона
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Пострадавших в результате атаки дронов ВСУ на Ростовскую область нет
Пострадавших в результате атаки дронов ВСУ на Ростовскую область нет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Этой ночью дроны ВСУ атаковали несколько территорий в Ростовской области. Ударам беспилотников подверглись Ростов-на-Дону, Миллерово, Донецк, Батайск и Азовский район.

В поселке Красный Сад Аксайского района из-за падения фрагментов БПЛА загорелась сухая трава. Все подробности атак на регион — в материале URA.RU.

Взрывы в районе Батайска

Ночью в Батайске местные жители услышали звуки взрывов. По данным очевидцев, было слышно от пяти до десяти хлопков. Первые взрывы прозвучали около 4:30 утра. От громких звуков в домах горожан затряслись окна, и сработали сигнализации на автомобилях. Особенно сильно хлопки было слышно в западной части города.

Где еще были зафиксированы хлопки

Дрон ВСУ удалось сбить в поселке Овощной в Азовском районе. В результате падения фрагментов БПЛА загорелась трава. В поселке незамедлительно включили сирены, об этом пишет telegram-канал «Это Ростов новости». Спустя непродолжительное время сирены зазвучали и в селе Самарское. Однако через 20 минут ее отключили.

Возгорание из-за сбитого БПЛА

В результате падения обломков беспилотника во дворах ряда частных домов в поселке Красный Сад Азовского района, произошли возгорания сухой травы на участках. Все очаги возгорания были быстро ликвидированы. Об этом рассказал врио главы региона Юрий Слюсарь.

Какие территории в Ростовской области подверглись атаке

Ночью украинские беспилотники предприняли попытку атаковать Ростов-на-Дону, Миллерово, Донецк и Азовский район, сообщил Слюсарь. По предварительным данным, пострадавших от налета БПЛА нет. На место падения обломков уже отправились представители муниципалитета, чтобы оценить причиненный дронами ущерб.

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Этой ночью дроны ВСУ атаковали несколько территорий в Ростовской области. Ударам беспилотников подверглись Ростов-на-Дону, Миллерово, Донецк, Батайск и Азовский район. В поселке Красный Сад Аксайского района из-за падения фрагментов БПЛА загорелась сухая трава. Все подробности атак на регион — в материале URA.RU. Взрывы в районе Батайска Ночью в Батайске местные жители услышали звуки взрывов. По данным очевидцев, было слышно от пяти до десяти хлопков. Первые взрывы прозвучали около 4:30 утра. От громких звуков в домах горожан затряслись окна, и сработали сигнализации на автомобилях. Особенно сильно хлопки было слышно в западной части города. Где еще были зафиксированы хлопки Дрон ВСУ удалось сбить в поселке Овощной в Азовском районе. В результате падения фрагментов БПЛА загорелась трава. В поселке незамедлительно включили сирены, об этом пишет telegram-канал «Это Ростов новости». Спустя непродолжительное время сирены зазвучали и в селе Самарское. Однако через 20 минут ее отключили. Возгорание из-за сбитого БПЛА В результате падения обломков беспилотника во дворах ряда частных домов в поселке Красный Сад Азовского района, произошли возгорания сухой травы на участках. Все очаги возгорания были быстро ликвидированы. Об этом рассказал врио главы региона Юрий Слюсарь. Какие территории в Ростовской области подверглись атаке Ночью украинские беспилотники предприняли попытку атаковать Ростов-на-Дону, Миллерово, Донецк и Азовский район, сообщил Слюсарь. По предварительным данным, пострадавших от налета БПЛА нет. На место падения обломков уже отправились представители муниципалитета, чтобы оценить причиненный дронами ущерб.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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