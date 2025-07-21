Екатеринбуржцы расхватали билеты на прощальный тур Гуфа

Екатеринбуржцы раскупили билеты на прощальный концерт рэп-исполнителя Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов). Организаторы объявили, что на выступление, которое пройдет в середине сентября, собран sold out.
«Внимание: 13 сентября sold out», — говорится в анонсе. В связи с этим решено провести второй концерт — 11 сентября.
Прощальный тур стартовал в июне с Минска (Белоруссия), также артист захватить по пути Владивосток, Краснодар, Калининград, Ростов-на-Дону, Челябинск, Омск, Казань и Новосибирск. В Екатеринбурге рэпер исполнит свои хиты в «Екатеринбург-ЭКСПО».
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