21 июля 2025

Екатеринбуржцы расхватали билеты на прощальный тур Гуфа

Рэпер Гуф собрал sold out на будущем прощальном концерте в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Гуф даст два концерта в сентябре
Гуф даст два концерта в сентябре Фото:

Екатеринбуржцы раскупили билеты на прощальный концерт рэп-исполнителя Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов). Организаторы объявили, что на выступление, которое пройдет в середине сентября, собран sold out.

«Внимание: 13 сентября sold out», — говорится в анонсе. В связи с этим решено провести второй концерт — 11 сентября.

Прощальный тур стартовал в июне с Минска (Белоруссия), также артист захватить по пути Владивосток, Краснодар, Калининград, Ростов-на-Дону, Челябинск, Омск, Казань и Новосибирск. В Екатеринбурге рэпер исполнит свои хиты в «Екатеринбург-ЭКСПО».

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Екатеринбуржцы раскупили билеты на прощальный концерт рэп-исполнителя Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов). Организаторы объявили, что на выступление, которое пройдет в середине сентября, собран sold out. «Внимание: 13 сентября sold out», — говорится в анонсе. В связи с этим решено провести второй концерт — 11 сентября. Прощальный тур стартовал в июне с Минска (Белоруссия), также артист захватить по пути Владивосток, Краснодар, Калининград, Ростов-на-Дону, Челябинск, Омск, Казань и Новосибирск. В Екатеринбурге рэпер исполнит свои хиты в «Екатеринбург-ЭКСПО».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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