Гуф заедет с прощальным туром в Екатеринбург

Известный рэп-исполнитель Алексей Долматов (псевдоним — Гуф) объявил о последнем туре в карьере, в ходе которого заедет сыграть концерт в Екатеринбурге. Выступление назначено на 13 сентября.
«Вот и пришло время объявить о моем „Прощальном туре“. Это будет не просто концертный тур, это будет прощание с каждым слушателем, которому я безмерно благодарен за поддержку все эти годы», — написал Долматов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Судя по данным площадки «Яндекс.Афиша», концерт пройдет на площадке МТС Live Холл в «Екатеринбург-ЭКСПО». Цены билетов начинаются от 2,5 тысяч рублей за место на танцполе до 10 тысяч рублей за ложу в партере. Тур начнется в июне с Минска (Белоруссия) и пройдет в Калининграде, Ростове-на-Дону, Челябинске, Омске, Казани, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве. Артист добавил, что список городов может увеличиться и заключил: «до встречи на концертах».
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