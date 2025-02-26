26 февраля 2025

Гуф заедет с прощальным туром в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гуф поблагодарил фанатов за поддержку в течение всей его карьеры
Гуф поблагодарил фанатов за поддержку в течение всей его карьеры Фото:

Известный рэп-исполнитель Алексей Долматов (псевдоним — Гуф) объявил о последнем туре в карьере, в ходе которого заедет сыграть концерт в Екатеринбурге. Выступление назначено на 13 сентября.

«Вот и пришло время объявить о моем „Прощальном туре“. Это будет не просто концертный тур, это будет прощание с каждым слушателем, которому я безмерно благодарен за поддержку все эти годы», — написал Долматов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Судя по данным площадки «Яндекс.Афиша», концерт пройдет на площадке МТС Live Холл в «Екатеринбург-ЭКСПО». Цены билетов начинаются от 2,5 тысяч рублей за место на танцполе до 10 тысяч рублей за ложу в партере. Тур начнется в июне с Минска (Белоруссия) и пройдет в Калининграде, Ростове-на-Дону, Челябинске, Омске, Казани, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве. Артист добавил, что список городов может увеличиться и заключил: «до встречи на концертах».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Известный рэп-исполнитель Алексей Долматов (псевдоним — Гуф) объявил о последнем туре в карьере, в ходе которого заедет сыграть концерт в Екатеринбурге. Выступление назначено на 13 сентября. «Вот и пришло время объявить о моем „Прощальном туре“. Это будет не просто концертный тур, это будет прощание с каждым слушателем, которому я безмерно благодарен за поддержку все эти годы», — написал Долматов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Судя по данным площадки «Яндекс.Афиша», концерт пройдет на площадке МТС Live Холл в «Екатеринбург-ЭКСПО». Цены билетов начинаются от 2,5 тысяч рублей за место на танцполе до 10 тысяч рублей за ложу в партере. Тур начнется в июне с Минска (Белоруссия) и пройдет в Калининграде, Ростове-на-Дону, Челябинске, Омске, Казани, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве. Артист добавил, что список городов может увеличиться и заключил: «до встречи на концертах».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...