Скончалась Подносова, которая заменила Лебедева на посту главы Верховного суда

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Подносова скончалась после борьбы с тяжелой болезнью
Подносова скончалась после борьбы с тяжелой болезнью Фото:

Занимавшая пост председателя Верховного суда России после Вячеслава Лебедева Ирина Подносова скончалась в Москве на 72-м году жизни .Об этом сообщил источник ТАСС.

«Ирина Подносова ушла из жизни», — сообщил ТАСС со ссылкой на слова источника в окружении погибшей. На момент смерти ей был 71 год. В течение продолжительного времени Подносова боролась с тяжелым заболеванием.

В апреле 2024 года она была назначена на пост председателя Верховного суда после смерти Лебедева. Ее общий трудовой стаж Подносовой в сфере юриспруденции составляет 48 лет, из которых свыше 33 лет она занимала должность судьи. К 2020 году на ее рассмотрение поступило 11 737 кассационных жалоб и представлений по решениям арбитражных судов.

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Занимавшая пост председателя Верховного суда России после Вячеслава Лебедева Ирина Подносова скончалась в Москве на 72-м году жизни .Об этом сообщил источник ТАСС. «Ирина Подносова ушла из жизни», — сообщил ТАСС со ссылкой на слова источника в окружении погибшей. На момент смерти ей был 71 год. В течение продолжительного времени Подносова боролась с тяжелым заболеванием. В апреле 2024 года она была назначена на пост председателя Верховного суда после смерти Лебедева. Ее общий трудовой стаж Подносовой в сфере юриспруденции составляет 48 лет, из которых свыше 33 лет она занимала должность судьи. К 2020 году на ее рассмотрение поступило 11 737 кассационных жалоб и представлений по решениям арбитражных судов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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