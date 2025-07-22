Эксперты предупредили о риске инсульта из-за подсластителей в здоровой еде

Искусственный подсластитель, применяемый в диетических продуктах, таких как низкокалорийное мороженое и протеиновые батончики, может повышать риск инсульта и нарушений работы мозга. Об этом сообщили ученые из Университета Колорадо.
"Искусственный подсластитель, добавляемый в «здоровую» пищу, включая низкокалорийное мороженое и протеиновые батончики, может увеличить риск инсульта и повреждения мозга", — передала газета Daily Mail результаты исследований. Там добавили, что эритрит, присутствующий в популярных диетических продуктах, таких как мороженое Halo Top, связан с нарушениями пищеварения и риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Специалисты отмечают, что новые данные могут объяснить рост преждевременной смертности от болезней сердца за последнее десятилетие. В исследовании изучалось влияние эритрита на клетки мозга человека при концентрациях, аналогичных содержащимся в обычных напитках без сахара. Уже через три часа наблюдались признаки воспаления и свертывания крови, а также снижение выработки оксида азота, отвечающего за расслабление сосудов, и увеличение белков, способствующих их сужению.
Ранее врачи предупреждали, что избыток соли и сахара в рационе увеличивает риск образования тромбов и негативно влияет на сосуды. Также это может приводить к развитию сахарного диабета из-за стресса и тревожности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.