Эксперты предупредили о риске инсульта из-за подсластителей в здоровой еде

Искусственные подсластители увеличивают риск инсульта
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Диетическое мороженое может содержать опасный эритрит
Диетическое мороженое может содержать опасный эритрит Фото:

Искусственный подсластитель, применяемый в диетических продуктах, таких как низкокалорийное мороженое и протеиновые батончики, может повышать риск инсульта и нарушений работы мозга. Об этом сообщили ученые из Университета Колорадо. 

"Искусственный подсластитель, добавляемый в «здоровую» пищу, включая низкокалорийное мороженое и протеиновые батончики, может увеличить риск инсульта и повреждения мозга", — передала газета Daily Mail результаты исследований. Там добавили, что эритрит, присутствующий в популярных диетических продуктах, таких как мороженое Halo Top, связан с нарушениями пищеварения и риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты отмечают, что новые данные могут объяснить рост преждевременной смертности от болезней сердца за последнее десятилетие. В исследовании изучалось влияние эритрита на клетки мозга человека при концентрациях, аналогичных содержащимся в обычных напитках без сахара. Уже через три часа наблюдались признаки воспаления и свертывания крови, а также снижение выработки оксида азота, отвечающего за расслабление сосудов, и увеличение белков, способствующих их сужению.

Ранее врачи предупреждали, что избыток соли и сахара в рационе увеличивает риск образования тромбов и негативно влияет на сосуды. Также это может приводить к развитию сахарного диабета из-за стресса и тревожности.

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Искусственный подсластитель, применяемый в диетических продуктах, таких как низкокалорийное мороженое и протеиновые батончики, может повышать риск инсульта и нарушений работы мозга. Об этом сообщили ученые из Университета Колорадо.  "Искусственный подсластитель, добавляемый в «здоровую» пищу, включая низкокалорийное мороженое и протеиновые батончики, может увеличить риск инсульта и повреждения мозга", — передала газета Daily Mail результаты исследований. Там добавили, что эритрит, присутствующий в популярных диетических продуктах, таких как мороженое Halo Top, связан с нарушениями пищеварения и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты отмечают, что новые данные могут объяснить рост преждевременной смертности от болезней сердца за последнее десятилетие. В исследовании изучалось влияние эритрита на клетки мозга человека при концентрациях, аналогичных содержащимся в обычных напитках без сахара. Уже через три часа наблюдались признаки воспаления и свертывания крови, а также снижение выработки оксида азота, отвечающего за расслабление сосудов, и увеличение белков, способствующих их сужению. Ранее врачи предупреждали, что избыток соли и сахара в рационе увеличивает риск образования тромбов и негативно влияет на сосуды. Также это может приводить к развитию сахарного диабета из-за стресса и тревожности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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