СК возбудил уголовное дело после обысков у «Базы»

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Обыски прошли в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области
Обыски прошли в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области Фото:
новость из сюжета
В редакции telegram-канала Baza идут обыски, возбуждено уголовное дело

В Москве начато уголовное расследование в отношении сотрудников полиции по подозрению в превышении служебных полномочий. Следствием установлены случаи неправомерной передачи сведений. Это произошло после обысков в здании редакции telegram-канала «База». Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

«Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ)», — сообщил СК в своем telegram-канале. Там добавили, что в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области в ходе совместной работы следственных и оперативных подразделений выявлены случаи незаконной передачи информации ограниченного доступа, которая впоследствии была опубликована в одном из telegram-каналов.

В рамках расследования прошли обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела. Устанавливаются лица, причастные к передаче сведений, и их соучастники. 

Сегодня, 22 июля, в офис редакции Telegram-канала Baza прибыли сотрудники полиции и ОМОН, одновременно прошел обыск у главного редактора Глеба Трифонова. Позже полицейские снова пришли в редакцию, после чего находившиеся там сотрудники перестали выходить на связь.

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В Москве начато уголовное расследование в отношении сотрудников полиции по подозрению в превышении служебных полномочий. Следствием установлены случаи неправомерной передачи сведений. Это произошло после обысков в здании редакции telegram-канала «База». Об этом сообщил Следственный комитет РФ. «Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ)», — сообщил СК в своем telegram-канале. Там добавили, что в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области в ходе совместной работы следственных и оперативных подразделений выявлены случаи незаконной передачи информации ограниченного доступа, которая впоследствии была опубликована в одном из telegram-каналов. В рамках расследования прошли обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела. Устанавливаются лица, причастные к передаче сведений, и их соучастники.  Сегодня, 22 июля, в офис редакции Telegram-канала Baza прибыли сотрудники полиции и ОМОН, одновременно прошел обыск у главного редактора Глеба Трифонова. Позже полицейские снова пришли в редакцию, после чего находившиеся там сотрудники перестали выходить на связь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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