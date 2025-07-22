Редакция telegram-канала Baza не знает, куда увезли главреда после обысков

Силовики увезли главного редактора telegram-канала Baza Глеба Трифонова в неизвестном направлении. После этого связь с ним оборвалась.
Как сообщила редакция канала, по словам соседей, после обыска Трифонова увезли. На данный момент ни коллеги, ни родственники, ни адвокаты не располагают информацией о его местонахождении. Попытки связаться с ним по телефону оказались безуспешными.
Сегодня, 22 июля, сотрудники полиции и ОМОН провели обыски в редакции telegram-канала Baza. СК возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции. Полицейские передавали сведения с ограниченным доступом, которые впоследствии публиковались в одном из telegram-каналов. Информация о том, связано ли данное уголовное дело с обысками в редакции издания Baza и задержанием главного редактора Глеба Трифонова, на данный момент отсутствует.
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