Редакция telegram-канала Baza не знает, куда увезли главреда после обысков

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После обыска Трифонова увезли
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В редакции telegram-канала Baza идут обыски, возбуждено уголовное дело

Силовики увезли главного редактора telegram-канала Baza Глеба Трифонова в неизвестном направлении. После этого связь с ним оборвалась.

Как сообщила редакция канала, по словам соседей, после обыска Трифонова увезли. На данный момент ни коллеги, ни родственники, ни адвокаты не располагают информацией о его местонахождении. Попытки связаться с ним по телефону оказались безуспешными. 

Сегодня, 22 июля, сотрудники полиции и ОМОН провели обыски в редакции telegram-канала Baza. СК возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции. Полицейские передавали сведения с ограниченным доступом, которые впоследствии публиковались в одном из telegram-каналов. Информация о том, связано ли данное уголовное дело с обысками в редакции издания Baza и задержанием главного редактора Глеба Трифонова, на данный момент отсутствует.

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Силовики увезли главного редактора telegram-канала Baza Глеба Трифонова в неизвестном направлении. После этого связь с ним оборвалась. Как сообщила редакция канала, по словам соседей, после обыска Трифонова увезли. На данный момент ни коллеги, ни родственники, ни адвокаты не располагают информацией о его местонахождении. Попытки связаться с ним по телефону оказались безуспешными.  Сегодня, 22 июля, сотрудники полиции и ОМОН провели обыски в редакции telegram-канала Baza. СК возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции. Полицейские передавали сведения с ограниченным доступом, которые впоследствии публиковались в одном из telegram-каналов. Информация о том, связано ли данное уголовное дело с обысками в редакции издания Baza и задержанием главного редактора Глеба Трифонова, на данный момент отсутствует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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