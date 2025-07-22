Стало известно, кто возглавит Верховный суд после смерти Подносовой

Зампред Верховного суда Иваненко стал исполняющим обязанности главы суда
© Служба новостей «URA.RU»
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Назначен и. о. председателя Верховного суда России
Назначен и. о. председателя Верховного суда России Фото:

Заместитель председателя Верховного суда России Юрий Иваненко назначен исполняющим обязанности главы суда. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Исполняющим обязанности председателя Верховного суда стал зампред Юрий Иваненко», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на сообщение суда.

Ранее в Москве на 72-м году жизни ушла из жизни Ирина Подносова, занимавшая должность председателя Верховного суда России. На протяжении длительного периода она проходила лечение в связи с тяжелой болезнью. Причиной смерти Подносовой стало онкологическое заболевание.

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Заместитель председателя Верховного суда России Юрий Иваненко назначен исполняющим обязанности главы суда. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Исполняющим обязанности председателя Верховного суда стал зампред Юрий Иваненко», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на сообщение суда. Ранее в Москве на 72-м году жизни ушла из жизни Ирина Подносова, занимавшая должность председателя Верховного суда России. На протяжении длительного периода она проходила лечение в связи с тяжелой болезнью. Причиной смерти Подносовой стало онкологическое заболевание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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