Стало известно, кто возглавит Верховный суд после смерти Подносовой

Заместитель председателя Верховного суда России Юрий Иваненко назначен исполняющим обязанности главы суда. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Исполняющим обязанности председателя Верховного суда стал зампред Юрий Иваненко», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на сообщение суда.
Ранее в Москве на 72-м году жизни ушла из жизни Ирина Подносова, занимавшая должность председателя Верховного суда России. На протяжении длительного периода она проходила лечение в связи с тяжелой болезнью. Причиной смерти Подносовой стало онкологическое заболевание.
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