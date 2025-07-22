Какие праздники отмечают 23 июля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Среда, 23 июля 2025, в мире отмечают день китов и дельфинов, заливной тоски, синдрома Шегрена и кондитерской посыпки. В России в этот день отмечают день дачника. Православные верующие чтят день Положения честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве и Коневскую иконы Божией Матери, а в народе празднуется день Антония Громоносца. 23 июля родились Петр Вяземский, Александр Кайдановский, Мартин Гор и Клава Кока Подробнее о праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU.
Международные праздники 23 июля 2025
Всемирный день китов и дельфинов
Ежегодно отмечается 23 июля. Праздник появился в 1986 году после введения запрета на китобойный промысел Международной китобойной комиссией (IWC). Этот запрет действует до сих пор, запрещая охоту на китов и торговлю их мясом во всем мире.
Киты и дельфины — удивительные создания, которые нуждаются в нашей защите. Хотя запрет на промысел значительно улучшил ситуацию, морские млекопитающие продолжают сталкиваться с серьезными угрозами.
Среди них — отлов животных для дельфинариев и океанариумов, а также загрязнение океанов пластиком и другими отходами. Животные часто запутываются в мусоре или проглатывают его, что приводит к травмам и гибели.
В этот день природоохранные организации проводят акции и демонстрации в защиту морских млекопитающих. Часто экологи объединяются для защиты конкретных видов, находящихся под угрозой исчезновения. Для России этот день имеет особое значение: в российских водах обитает множество видов китов, дельфинов и тюленей, многие из которых занесены в Красную книгу.
Существуют и другие даты, посвященные защите морских млекопитающих. Например, в Австралии Национальный день китов отмечают в первую субботу июня, а в США — 21 июня. В феврале проводится Всемирный день защиты морских млекопитающих.
Национальный день великолепной бабушки
Праздник появился благодаря обозревательнице Элис Соломон, которая в 50 лет осознала несправедливое отношение общества к женщинам старшего возраста. В 1984 году она создала этот праздник, чтобы бороться со стереотипами и отмечать значимость женщин старше 50 лет.
Бабушка — особенное слово, согревающее душу в любой момент. Она может быть разной: кто-то помнит ее нежной и заботливой, с ароматом домашней выпечки, кто-то — строгой, но всегда готовой простить и поддержать.
Мудрость и забота — главные черты бабушек. Они видят в нас детей, которым нужны объятия и добрые советы. Их золотые руки творят чудеса: теплые вещи, соленья, варенья и компоты — все самое вкусное и душевное.
Любовь к бабушкам безгранична, и каждый день — прекрасный повод выразить им свою благодарность. Если родной бабушки уже нет рядом, можно подарить заботу и внимание другим пожилым женщинам, поделиться с ними своими историями и послушать их воспоминания. Ведь каждая бабушка заслуживает уважения и заботы.
День заливной тоски
Этот необычный праздник зародился в интернет-пространстве как дань особого состояния летней меланхолии, когда жара за окном, дела стоят, а душа требует перемен.
Природа тоски — это сложное эмоциональное состояние, сопровождающееся подавленным настроением и общим дискомфортом. Психологи выделяют два основных типа людей, подверженных этому чувству:
- Активные личности, страдающие от недостатка впечатлений;
- Замкнутые натуры, не способные реализовать свои желания.
Польза тоски доказана исследованиями американского ученого Санди Манн. По его мнению, это состояние служит важным катализатором развития личности. Тоска сигнализирует о застое и побуждает человека к переменам, новым открытиям и движению вперед.
Особенности праздника включают в себя:
- Философские размышления о смысле жизни;
- Прослушивание меланхоличной музыки;
- Употребление мороженого как символа утешения.
Этот праздник уникален своей честностью — он признает право человека на негативные эмоции и нерадостные дни. В отличие от других торжеств, он не требует обязательного веселья и позволяет погрузиться в свои мысли, принять свое состояние и найти в нем определенный смысл.
День заливной тоски стал своеобразным символом принятия своих эмоций, включая негативные, и напоминанием о том, что даже в состоянии меланхолии можно найти красоту и глубину.
Всемирный день синдрома Шегрена
Важное медицинское событие, призванное привлечь внимание к этому хроническому аутоиммунному заболеванию. Праздник помогает повысить осведомленность общества о проблеме и поддержать людей, страдающих этим недугом.
Синдром Шегрена — это неизлечимое заболевание, при котором иммунная система атакует собственные железы внешней секреции. Болезнь получила название в честь шведского офтальмолога Хенрика Шегрена, впервые описавшего эту патологию.
Основная группа риска — женщины в возрасте 35–50 лет, хотя заболевание может встречаться и у мужчин. Синдром затрагивает примерно каждого 70-го человека, причем около 90% пациентов — женщины.
Основные симптомы заболевания — это: сухость во рту, жжение и сухость глаз, отсутствие потоотделения, сухость кожи, боли в мышцах и суставах.
Качество жизни пациентов серьезно страдает из-за постоянной сухости слизистых оболочек. Люди с этим диагнозом часто сравнивают свои ощущения с чувством песка в глазах и пустыней во рту. Несмотря на отсутствие полного излечения, современная медицина предлагает методы облегчения симптомов и улучшения качества жизни пациентов.
Международный день «Бла-бла-бла»
23 июля отмечается необычный праздник — Международный день «Бла-бла-бла», посвященный болтовне, пустословию и многословным речам.
«Бла-бла-бла» — это калька с английского выражения «yada, yada, yada», которое получило популярность благодаря американскому ситкому «Сайнфелд». В русском языке это выражение используется в двух основных значениях: для обозначения пустой, бессмысленной речи или как синоним лжи или неправды.
Этот день создан для того, чтобы дать возможность высказаться особенно разговорчивым людям. Несмотря на ироничный характер выражения, праздник призывает с пониманием относиться к болтливым собеседникам. Праздник напоминает нам о том, что даже в пустой болтовне может быть своя прелесть, а умение слушать — важное качество в общении с людьми.
Интересный факт: рекорд по продолжительности речи принадлежит Фиделю Кастро, чья речь перед ООН длилась 4 часа 29 минут и была занесена в Книгу рекордов Гиннесса.
В этот день рекомендуется:
- Пригласить разговорчивого друга;
- Дать ему возможность выговориться;
- Отнестись с пониманием к многословному собеседнику.
День кондитерской посыпки
23 июля в США отмечается необычный праздник — День кондитерской посыпки. Этот день посвящен яркому украшению десертов, которое превращает обычную сладость в произведение искусства.
История посыпки началась в XVIII веке в Голландии, где ее называли «hagelslag» (градобитие). Голландцы до сих пор едят бутерброды с маслом и посыпкой на завтрак.
Кондитерская посыпка — это маленькие сладкие изделия круглой или фигурной формы, которые используются для украшения десертов. В разных странах существуют свои названия для этого лакомства: в Германии — «liebesperlen» (любовный жемчуг), а в Голландии — «musketzaad» (мускатное семя).
В США различают несколько видов посыпки:
- Sprinkles — палочки;
- Nonpareils — круглые кусочки;
- Confetti candy — фигурки разных форм.
Посыпка изготавливается из сахара, крахмала и пищевых красителей. Большинство видов не имеют собственного вкуса, так как используются в основном как украшение. Фиксация на десерте происходит с помощью глазури, крема или сиропа.
В этот день можно: добавить посыпку к любимому десерту, попробовать «волшебный хлеб» (ломтик белого хлеба с маслом и посыпкой), устроить конкурс на самый яркий и вкусный десерт с посыпкой.
Российский праздник 23 июля 2025
День дачника
В России существует необычный праздник — День дачника, который, несмотря на отсутствие официального статуса, горячо любим россиянами и имеет огромный потенциал стать по-настоящему народным.
История понятия «дача» началась в XVIII веке, когда оно обозначало загородное поместье. К рубежу XIX–XX веков дачи превратились в места загородного отдыха для состоятельных семей. В советское время такие участки с домами предоставлялись офицерам, деятелям культуры и партийным работникам.
Послевоенный период привнес новое значение в понятие дачи — она стала местом для садоводства и огородничества для широких слоев населения. Со временем дача объединила обе функции: отдых за городом и выращивание собственных овощей и фруктов.
Сегодня для многих дача — это не просто участок земли, а настоящая философия жизни. Одни видят в ней возможность вырастить урожай своими руками, другие — место для отдыха от городской суеты. Многие начинают готовиться к дачному сезону еще зимой: покупают семена, удобрения, обновляют инвентарь.
23 июля отмечается День дачника — дата выбрана неслучайно, ведь к этому времени дачники уже собирают первые плоды своего труда. Современные дачники — особая категория людей: они встают рано утром, чтобы полить грядки, делятся секретами выращивания урожая и гордятся своими достижениями.
Интересно, что для большинства работающих на даче людей труд не воспринимается как бремя, а становится частью отдыха. Дача остается важной частью жизни миллионов россиян и превратилась в настоящее национальное явление.
Православные праздники 23 июля 2025
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве
В 1625 году в период правления царя Михаила Феодоровича и патриарха Филарета произошло знаменательное событие. Персидский шах Аббас отправил в Москву посла Урусамбека с драгоценным даром — ризой Господней, хранившейся в золотом ковчеге с драгоценными камнями.
Реликвия была обнаружена во время завоевания Иверской страны. Для проверки подлинности святыни:
- Были приглашены греческие старцы;
- Состоялся совет с российскими архиереями;
- Был объявлен строгий пост и молитва;
- Проведено испытание по образцу святой Елены.
А позже и многочисленные исцеления больных подтвердили истинность ризы Христовой. Для честной ризы в Успенском соборе было устроено особое место в правом углу западной стороны, рядом с изображением Живоносного гроба Христова.
Риза Господня была разделена на части — крупные части находились в Зимнем дворце, Петропавловском соборе и Успенском соборе. Мелкие частицы были переданы в древние храмы и монастыри.
Празднование перенесено на 23 июля. До революции святыня ежегодно выставлялась для поклонения в Успенском соборе. После революции частица ризы хранилась в музейных фондах Кремля. В 2008 году частица честной Ризы была передана в Храм Христа Спасителя, где находится и по сей день. Это событие стало важным моментом в истории РПЦ, а сама реликвия остается одной из самых почитаемых святынь.
Празднование в честь Коневской иконы Божией Матери
Коневская икона Божией Матери появилась на Руси в 1393 году благодаря преподобному Арсению Коневскому. После трехлетнего пребывания на Афоне, где он подвизался в посте и молитве, преподобный Арсений получил от игумена Иоанна Зидона в благословение чудотворный образ Богородицы.
Выбрав местом своего служения остров Коневец близ Новгорода, преподобный Арсений привез туда икону. Именно благодаря ей удалось обратить в христианство язычников, населявших остров. Они поклонялись огромному каменному идолу — «конь-камню». Совершив с иконой крестный ход вокруг камня и помолившись, преподобный изгнал обитавших в нем бесов. С тех пор «конь-камень» стал символом победы христианства, а икона получила название Коневской.
До 1940 года святыня хранилась во Введенском храме Коневского монастыря. Во время войны братия эвакуировалась на ферму Хиекка в Кейтеле, захватив с собой икону. Образ привлекал множество верующих финнов. В 1956 году оставшиеся монахи перебрались в монастырь Новый Валаам в Хеинавеси.
После расформирования Коневского монастыря в 1963 году икону сначала перевезли в Хельсинки, а в 1969 году отправили на реставрацию в Москву. Спустя год святыня вернулась в Новый Валаам, где пребывает и по сей день.
Народные праздники 23 июля 2025
День Антония Громоносца
Преподобный Антоний Печерский — основоположник Киево-Печерской лавры и небесный покровитель русского монашества. Он родился в конце X века в окрестностях Чернигова.
С юных лет Антоний стремился посетить Святую Землю. Его паломничество в Палестину и последующее пребывание на Афоне укрепили веру будущего подвижника. По благословению игумена Афонского монастыря Антоний вернулся на Русь, чтобы нести свет христианства.
Избрав для уединения пещеру близ Киева, выкопанную священником Иларионом, он вскоре привлек последователей. Первыми его учениками стали Никон и Феодосий. Когда число отшельников достигло двенадцати человек, они под руководством Антония обустроили большую пещеру с церковью, трапезной и кельями — так и зародилась Киево-Печерская лавра.
Стремясь к уединению, Антоний удалился в новую пещеру, но и туда потянулись люди за духовным наставничеством. Когда число иноков достигло сотни, с благословения преподобного на горе возвели первую деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы.
Житие свидетельствует о даре чудотворения, которым обладал святитель: он исцелял больных и предвидел будущее. Мощи преподобного Антония до сих пор пребывают под спудом, то есть не обретены.
День проводов русалок
Этот день знаменует завершение активности водяных духов. В народном календаре эта дата считается переходной — временем возвращения мистических существ в свой мир.
До этой даты русалки и водяные проявляли особую активность, особенно в ночное время. Чтобы защититься от их влияния, люди проводили специальные обряды: окуривали водоемы травами, жгли костры на берегах и читали заговоры. Молодежь устраивала хороводы у рек, а женщины избегали купания, используя для питья только колодезную воду.
После 23 июля природа успокаивалась, и люди возвращались к привычному укладу жизни. Начиналась подготовка к осенним работам: заготавливали орудия труда и дрова. Этот день имел не только мистическое, но и хозяйственное значение — считалось, что умиротворение духов способствует хорошему урожаю.
Приметы и поверья дня
По традиции, в древней Руси Антониев день был богат и на народные приметы. Считалось, что раскаты грома в этот день принесут щедрый рыбный улов. При резком громе 23 июля ожидали спокойного дождя, а гулкий гром сулил ливень. Дождь же в этот день означал начало мокрой осени, а ясная погода — ветреный август. При резко желтеющей сверху березе ожидали раннюю осень.
Наблюдали и за фауной: обилие паутины на пауках, воркующие голуби и отдыхающие на солнце животные — к стабильной, ясной и хорошей погоде, а низко парящие ласточки предвещали непогоду. Игры ворон в полете сулили солнечную погоду, а спрятавшиеся бабочки указывали на дождь.
Крестьяне также говорили: «На Антония заря с зарею сходится» — это означало, что ночное время начинает заметно увеличиваться.
Что можно и нельзя делать 23 июля
Что считалось благоприятным
23 июля — особенный день в народном календаре, наполненный глубоким смыслом и мудростью предков. В этот период наши прародители уделяли особое внимание различным обрядам, направленным на укрепление здоровья, защиту жилища и привлечение благополучия.
Ритуалы у водоемов занимали особое место в этот день. Люди проводили специальные обряды очищения, окуривая водную гладь целебными травами. Разведение костров возле воды считалось действенным способом отпугивания водных духов и очищения пространства.
Ночные прогулки вдоль берега с зажженной свечой помогали восстановить энергетическое равновесие и укрепить духовную связь с природой. Этот ритуал считался особенно эффективным для очищения ауры и восстановления жизненных сил.
Травник и обереги приобретали особую силу именно в этот период. Сбор целебных растений и создание защитных амулетов становился важным занятием, ведь считалось, что собранные в этот день травы обладают мощными защитными свойствами.
Подготовка к осенним работам имела символическое значение. Наведение порядка в инструментах для заготовки дров и других хозяйственных дел символизировало начало нового жизненного цикла и готовность к предстоящим испытаниям.
Духовные практики занимали важное место в этот день. Верующие люди начинали утро с посещения храма, где молились преподобному Антонию о душевном спокойствии и исцелении от недугов. Перед молитвой было принято совершать омовение и облачаться в чистую одежду.
Путешествие и начинания в этот день считались особенно благоприятными. Любые планы и задумки, сформированные 23 июля, имели высокие шансы на реализацию. Традиционным завершением дня становилась баня, символизирующая очищение не только тела, но и души.
Наблюдение за природой было важной частью ритуалов. Особое внимание уделялось ночному небу: ясная звездная ночь без признаков тумана считалась добрым знаком, предвещающим умиротворение и благоприятное продолжение летнего сезона.
Особые традиции были посвящены ряске — небольшому водному растению, чьи миниатюрные листья покрывают поверхность рек, с ней было связано множество поверий. Русалки, согласно народным сказаниям, обитали именно в местах скопления ряски. Существовала даже поговорка: «Дождь ряску растит, а водяные девы рвут».
В этот день крестьяне активно собирали ряску с поверхности воды при помощи вил. Собранное растение находило практическое применение: его использовали как корм для домашней птицы, применяли в качестве удобрения, собирали в специальные корзины для хозяйственных нужд.
Особую роль ряска играла в творчестве народных мастериц. Девушки, вдохновленные узором, который растение создавало на воде, плели изысканные кружева. Эти изделия получили название «рясочники» и стали настоящим произведением декоративно-прикладного искусства.
Чего нельзя было делать
В народном календаре 23 июля было наполнено и множеством запретов и предостережений. Наши предки верили, что нарушение этих правил могло навлечь серьезные неприятности и беды.
Магические практики у воды находились под строгим запретом. Любые попытки провести ритуалы или гадания возле водоемов могли навлечь гнев водных духов. Считалось, что в этот день вода обладает особой энергетикой, и вмешательство в ее силы могло обернуться серьезными последствиями для нарушителя.
Конфликты возле воды категорически не допускались. Наши предки верили, что громкие ссоры и крики могут разбудить злых духов, обитающих в водоемах. Необходимо было соблюдать тишину и спокойствие вблизи рек, озер и прудов.
Забота об экологии была обязательной. Запрещалось загрязнять водоемы, бросать мусор или оставлять после себя следы на прибрежной почве. Считалось, что такое неуважительное отношение к природе может привести к ее гневу.
Места с ряской считались опасными для купания и умывания. Обильное разрастание этого растения указывало на неблагоприятную энергетику водоема. Ночное купание находилось под особым запретом. По поверьям, после захода солнца активизировались водяные духи, которые могли утащить купающихся на дно или наслать болезни.
Использование речной воды требовало особой осторожности. Запрещалось набирать воду из природных источников, так как она могла быть «заряжена» негативной энергией. Также не допускалось уносить воду домой. Кувшинки и водные растения тоже нельзя было срывать и приносить в дом. Эти цветы считались священными, и их сбор мог навлечь несчастья на семью.
Работа в поле после заката солнца находилась под строгим запретом. Считалось, что ночная активность может привлечь злых духов, которые способны навредить как человеку, так и будущему урожаю.
Общие столовые приборы не рекомендовались к использованию. Питье из одной посуды с другими людьми могло привести к передаче негативной энергии.
Внешний вид имел большое значение. Ношение грязной или неопрятной одежды считалось недопустимым, так как это могло привлечь болезни и неприятности.
Хвастовство и демонстрация успехов находились под запретом. Предки верили, что излишняя демонстрация благополучия может вызвать зависть духов и привести к потере достигнутого.
Скромность и сдержанность в словах и поступках считались залогом благополучия. Важно было сохранять умеренность в общении и не делиться своими планами с окружающими, чтобы не спугнуть удачу.
Знаменитости, родившиеся 23 июля
- Петр Вяземский (1792–1878) — русский поэт, литературный критик, историк, переводчик, публицист, мемуарист и государственный деятель.
- Владимир Палладин (1859–1922) — русский ботаник и биохимик, академик Петербургской академии наук. Основоположник школы физиологов и биохимиков растений.
- Борис Григорьев (1886–1939) — русский художник. Написал монументальное полотно «Лики мира», посвятив его Лиге Наций. Представитель «левых» течений в авангарде.
- Амалия Родригеш (1920–1999) — португальская певица, «королева фаду», «голос Португалии». В мае 1969 года Амалия дала концерты в Ленинграде и в Москве.
- Александр Кайдановский (1946–1995) — советский и российский киноактер, кинорежиссер, сценарист. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1992).
- Мартин Гор (род. 1961) — британский композитор, певец, гитарист, клавишник и диджей, состоит в группе Depeche Mode со времени ее основания в 1980 году.
- Вуди Харрельсон (род. 1961) — американский актер кино и телевидения, продюсер и драматург. Обладатель премии «Эмми» (1989), трехкратный номинант на премию «Оскар».
- Александр Олешко (род. 1976) — российский актер театра и кино, телеведущий, певец, театральный педагог. Народный артист Российской Федерации (2025).
- Дэниел Рэдклифф (род. 1989) — британский актер театра, кино и телевидения, продюсер. Наиболее известен по роли Гарри Поттера в серии одноименных фильмов.
- Клава Кока (род. 1996) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.
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