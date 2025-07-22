Лайнер из ЯНАО совершил экстренную посадку в Тюмени после столкновения с птицей

Самолет Superjet 100 авиакомпании «Ямал» вернулся в Тюмень из-за попадания птицы
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Самолет вернулся в аэропорт Тюмени после столкновения с птицей и дисбаланса топлива
Самолет вернулся в аэропорт Тюмени после столкновения с птицей и дисбаланса топлива Фото:

Пассажирский самолет Superjet 100 авиакомпании «Ямал» был вынужден вернуться в аэропорт Тюмени после столкновения с птицей и выявленного дисбаланса топлива. Об этом 22 июля сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

«Инцидент произошел утром на рейсе из Тюмени в Надым. На этапе отрыва от взлетно-посадочной полосы аэропорта Рощино самолет столкнулся с птицей, однако параметры работы систем и двигателей оставались в пределах нормы. Экипаж принял решение продолжить полет, но уже на высоте 9 450 метров в кабине пилотов сработала индикация неисправности топливной системы левого полукрыла. После появления дисбаланса топлива между левой и правой группами баков, который достиг 800 кг, экипаж решил вернуться в аэропорт вылета», — сообщает «Авиаторщина».

Посадка прошла благополучно, несмотря на превышение посадочной массы. После осмотра инженерно-технический персонал обнаружил повреждение одной из лопаток вентилятора второго двигателя, вызванное попаданием птицы. Повреждение превысило допустимые нормы, в результате чего самолет был отстранен от эксплуатации. Росавиация начала расследование обстоятельств инцидента. 

Ранее URA.RU информировало о похожем инциденте, который имел место в начале июля. В связи с происшествием, когда воздушное судно авиакомпании из Ямала столкнулось с птицей, прокуратура инициировала проверку.

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Пассажирский самолет Superjet 100 авиакомпании «Ямал» был вынужден вернуться в аэропорт Тюмени после столкновения с птицей и выявленного дисбаланса топлива. Об этом 22 июля сообщает Telegram-канал «Авиаторщина». «Инцидент произошел утром на рейсе из Тюмени в Надым. На этапе отрыва от взлетно-посадочной полосы аэропорта Рощино самолет столкнулся с птицей, однако параметры работы систем и двигателей оставались в пределах нормы. Экипаж принял решение продолжить полет, но уже на высоте 9 450 метров в кабине пилотов сработала индикация неисправности топливной системы левого полукрыла. После появления дисбаланса топлива между левой и правой группами баков, который достиг 800 кг, экипаж решил вернуться в аэропорт вылета», — сообщает «Авиаторщина». Посадка прошла благополучно, несмотря на превышение посадочной массы. После осмотра инженерно-технический персонал обнаружил повреждение одной из лопаток вентилятора второго двигателя, вызванное попаданием птицы. Повреждение превысило допустимые нормы, в результате чего самолет был отстранен от эксплуатации. Росавиация начала расследование обстоятельств инцидента.  Ранее URA.RU информировало о похожем инциденте, который имел место в начале июля. В связи с происшествием, когда воздушное судно авиакомпании из Ямала столкнулось с птицей, прокуратура инициировала проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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