В Кремле отреагировали на подаренные шевроны ВСУ Алиеву

Песков: Кремлю известна позиция руководства Азербайджана по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что в Кремле в курсе позиции Баку по Украине
Песков заявил, что в Кремле в курсе позиции Баку по Украине Фото:

Кремлю известна позиция Баку по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, будет ли охлаждение отношений между Россией и Азербайджаном из-за высказываний азербайджанского лидера Ильхама Алиева, который накануне принял подарок от украинской журналистки. Она вручила ему шевроны ВСУ.

«Нам известна позиция руководства Азербайджана по Украине. Здесь мы расходимся во мнениях. С самого начала Алиев занял такую позицию. Вместе с тем эти разногласия не были препятствием. И мы надеемся не будут [в дальнейшем], чтобы мы перешли краткий период охлаждения в двусторонних отношениях и не жертвовали обоюдовыгодными интересами в угоду сиюминутной ситуации», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Алиев отреагировал на подаренные ему шевроны украинских солдат фразой «продолжайте так же». Военный корреспондент Александр Коц выступил с критикой действий азербайджанского лидера. Он также добавил, что не очень понятно, какие бригады ВСУ изображены на шевронах. Вместе с тем, отметил военкор, среди них, могут присутствовать части, принимавшие участие в различных операциях украинских вооруженных сил. В частности, в боях за Мариуполь, контрнаступления 2023 года, а также в операциях под Авдеевкой, Угледаром, Селидово и Бахмутом.

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Кремлю известна позиция Баку по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, будет ли охлаждение отношений между Россией и Азербайджаном из-за высказываний азербайджанского лидера Ильхама Алиева, который накануне принял подарок от украинской журналистки. Она вручила ему шевроны ВСУ. «Нам известна позиция руководства Азербайджана по Украине. Здесь мы расходимся во мнениях. С самого начала Алиев занял такую позицию. Вместе с тем эти разногласия не были препятствием. И мы надеемся не будут [в дальнейшем], чтобы мы перешли краткий период охлаждения в двусторонних отношениях и не жертвовали обоюдовыгодными интересами в угоду сиюминутной ситуации», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Алиев отреагировал на подаренные ему шевроны украинских солдат фразой «продолжайте так же». Военный корреспондент Александр Коц выступил с критикой действий азербайджанского лидера. Он также добавил, что не очень понятно, какие бригады ВСУ изображены на шевронах. Вместе с тем, отметил военкор, среди них, могут присутствовать части, принимавшие участие в различных операциях украинских вооруженных сил. В частности, в боях за Мариуполь, контрнаступления 2023 года, а также в операциях под Авдеевкой, Угледаром, Селидово и Бахмутом.
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