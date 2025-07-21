21 июля 2025

Водитель вездехода госпитализирован после ДТП в ЯНАО

Водитель вездехода не справился с управлением и попал в ДТП в Ноябрьске
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске вездеход опрокинулся, водитель доставлен в больницу
В Ноябрьске вездеход опрокинулся, водитель доставлен в больницу Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) водитель вездехода попал в ДТП и был госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по ЯНАО.

"Авария произошла около 04:20 возле дома 41 «А» на улице Энтузиастов в микрорайоне Вынгапуровский. Водитель снегоболотохода 2000 года рождения не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось», — сообщили в ведомстве.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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В Ноябрьске (ЯНАО) водитель вездехода попал в ДТП и был госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по ЯНАО. "Авария произошла около 04:20 возле дома 41 «А» на улице Энтузиастов в микрорайоне Вынгапуровский. Водитель снегоболотохода 2000 года рождения не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось», — сообщили в ведомстве. Пострадавшего мужчину доставили в больницу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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