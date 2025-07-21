Водитель вездехода госпитализирован после ДТП в ЯНАО

В Ноябрьске вездеход опрокинулся, водитель доставлен в больницу
В Ноябрьске (ЯНАО) водитель вездехода попал в ДТП и был госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по ЯНАО.
"Авария произошла около 04:20 возле дома 41 «А» на улице Энтузиастов в микрорайоне Вынгапуровский. Водитель снегоболотохода 2000 года рождения не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось», — сообщили в ведомстве.
Пострадавшего мужчину доставили в больницу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
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