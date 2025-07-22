В Михайловском театре проходят обыски

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В Петербурге начались обыски в Михайловском театре
В Петербурге начались обыски в Михайловском театре Фото:

В Михайловском театре Санкт-Петербурга проходят обыски. Как сообщают telegram-каналы, следственные действия могут быть связаны с расследованием дела о растрате бюджетных средств, выделенных на ремонт учреждения.

«В Михайловском театре проходят обыски... Предварительно, следственные действия проводятся в рамках дела о растрате при ремонте», — пишет telegram-канал «78. Новости». Остальные подробности пока неизвестны.

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В Михайловском театре Санкт-Петербурга проходят обыски. Как сообщают telegram-каналы, следственные действия могут быть связаны с расследованием дела о растрате бюджетных средств, выделенных на ремонт учреждения. «В Михайловском театре проходят обыски... Предварительно, следственные действия проводятся в рамках дела о растрате при ремонте», — пишет telegram-канал «78. Новости». Остальные подробности пока неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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