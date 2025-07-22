В Петербурге начались обыски в Михайловском театре
В Михайловском театре Санкт-Петербурга проходят обыски. Как сообщают telegram-каналы, следственные действия могут быть связаны с расследованием дела о растрате бюджетных средств, выделенных на ремонт учреждения.
«В Михайловском театре проходят обыски... Предварительно, следственные действия проводятся в рамках дела о растрате при ремонте», — пишет telegram-канал «78. Новости». Остальные подробности пока неизвестны.
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