Российские войска освободили населенный пункт Новотроецкое в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенный пункт Новоторецкое Донецкой Народной Республики», — говорится в официальном telegram-канале Минобороны. Подразделения российских войск продолжают наступательные действия на ряде направлений.
Группировка войск «Север» улучшила тактическое положение, нанеся противнику потери до 130 военнослужащих за сутки. Подразделения «Запад» также сообщили об успехах на переднем крае, где потери украинской стороны составили более 210 человек, а также были уничтожены 8 складов боеприпасов. В целом, суммарные потери ВСУ за прошедшие сутки в зоне ответственности российских группировок составили около 1 180 военнослужащих. Наиболее значимые потери зафиксированы в зоне действий группировки «Центр» — до 365 человек, а также «Южной» группировки — до 215 человек.
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили две управляемые ракеты большой дальности типа «Нептун» и 259 беспилотников самолетного типа, используемых ВСУ. Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, что позволило российским военным занять более выгодные позиции. Потери ВСУ на этом участке фронта превышают 195 военнослужащих за сутки.
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