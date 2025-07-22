19-летняя невеста Лепса оказалась богаче жениха в разы

Невеста певца Григория Лепса, 19-летняя Аврора Киба, оказалась обладательницей состояния, значительно превышающего капитал ее 63-летнего жениха. Об этом сообщают telegram-каналы.
После смерти мужа у матери Авроры — Татьяны Кибы — остался крупный бизнес: компании «БЦК Элит», «БЦК Престиж» и «БЦК Люкс» владеют 2 232 квадратами на верхних этажах в Старом Гостином дворе. Совокупная чистая прибыль этих юридических лиц достигает 32 миллионов рублей в год. «В 2002 году эти площади приносили семье Киба более миллиона долларов ежемесячно», — уточнили в telegram-канале Shot.
Кроме того, Киба старшая является совладельцем автомойки в элитном жилом комплексе «Садовые кварталы». Этот бизнес дает еще около пяти миллионов рублей чистой прибыли ежегодно. По подсчетам telegram-канала, стоимость недвижимости семьи, включая жилые и коммерческие объекты в Москве и за ее пределами, оценивается более чем в 3 миллиарда рублей. В собственности семьи — квартиры в престижных жилых комплексах Knightsbridge Private Park (530 кв. м, стоимость до 1,5 млрд рублей), «Имперский дом» (256 кв. м, от 500 млн рублей) и «Золотое руно» (160 кв. м, до 200 млн рублей). Также журналисты обратили внимание на особняк на Рублевке в поселке Лапино и возможную виллу на итальянском курорте Форте-деи-Марми.
Бизнес Григория Лепса, в свою очередь, по информации telegram-канала, уступает в доходности. Салон эксклюзивной оптики, ранее открытый Лепсом, фактически прекратил деятельность: магазин и сайт не функционируют, а остатки товара распродаются на маркетплейсах по существенно сниженным ценам. Кроме того, в стадии банкротства находится кейтеринговая компания артиста, а ресторан «Рюмка водки» был закрыт ранее. Среди новых проектов Григория Лепса — предприятие по сбору лекарственных трав на Алтае и фирма по добыче песка в Подмосковье. Однако, как отмечают журналисты, эти направления пока не приносят прибыли и требуют вложения дополнительных средств. Продюсерский центр Григория Лепса остается единственным стабильно работающим бизнесом артиста, приносящим ежегодно около 7,5 млн рублей.
После начала специальной военной операции артист столкнулся с заморозкой счетов на Западе, где, по разным оценкам, у него могло храниться до 20 миллионов долларов. Из недвижимости у Григория Лепса остаются четырехкомнатная квартира стоимостью около 50 млн рублей в жилом комплексе Redside возле Москва-Сити и особняк в тайском стиле на Новорижском шоссе, который эксперты оценивают в 1,5 млрд рублей.
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