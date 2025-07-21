Как из четырех сделать 89: «Новые люди» проявляют креатив на челябинских выборах

Четыре представителя партии «Новые люди» претендуют на 89 депутатских мандатов на выборах в десятках городов и округов Челябинской области. Об этом говорят данные облизбиркома о кандидатах.
«Валентин Воробьев, 19 лет, место жительства — Сатка, кандидат в депутаты в 21 муниципалитете. Степан Елсуков, 20 лет, место жительства — Трехгорный, кандидат в депутаты в 22 муниципалитетах. Дарья Биктеева, 19 лет, место жительства — Челябинск, кандидат в депутаты в 23 муниципалитетах. Все являются самозанятыми, все выдвинуты партией „Новые люди“, — говорится на сайте избиркома в разделе сведений о кандидатах. При этом Елсуков утратил статус выдвинутого кандидата в Чебаркуле, а в Чебаркульском муниципальном округе приобрел статус зарегистрированного кандидата.
География выдвижения у этих кандидатов, а также у копейчанина Романа Имсоквы, выдвинувшегося в депутаты 23 муниципалитетов, примерно одинакова. Это юг и центральная часть региона.
Воробьев, Елсуков и Биктеева стали кандидатами в Верхнем Уфалее, Кыштыме, Троицке, Чебаркуле и Южноуральске. Также они кандидаты в депутаты Аргаяшского, Верхнеуральского, Кизильского, Кунашакского, Нагайбакского, Октябрьского, Увельского, Чесменского, Агаповского, Еманжелинского, Еткульского, Карталинского, Троицкого и Чебаркульского муниципальных округов.
Елсуков также выдвинулся на выборы в Бредах и Златоусте. Вдвоем с Биктеевой они стали кандидатами в Красноармейском округе, а Биктеева и Воробьев — в Сосновском. Таким образом, вместе с Имсоквой четыре человека стали 89 кандидатами в депутаты собраний городов и муниципальных округов региона.
Выборы в собрания депутатов городов и районов Челябинской области пройдут с 12 по 14 сентября. По итогам выдвижения кандидатов на 723 мандата претендуют 2 874 человек.
По данным облизбиркома, из всех кандидатов 721 человек представляет «Единую Россию», 414 — «Справедливую Россию», 141 — КПРФ, 222 — ЛДПР, 428 — «Новых людей», двое — Партию пенсионеров, один — Партию социальной защиты, один кандидат — партию «Родина», двое — партию «Яблоко». Самовыдвиженцами стали 942 кандидата.
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