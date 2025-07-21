Мэр Челябинска Лошкин назначил руководителя нового подразделения администрации

Руководителем нового территориального отдела в поселке Западный Челябинска, который будет курировать все вопросы жителей присоединенных к Челябинску поселков Пригородный и Западный, назначен заместитель главы Центрального района Евгений Малеев. Глава города Алексей Лошкин представил руководителя недавно открытого подразделения администрации во время инспекции отдела, передает корреспондент URA.RU.
«Территория интересная, достаточно перспективная. Я думаю, работа вам не покажется скучной», — подчеркнул Лошкин.
Малеев в свою очередь отметил, что в отделе будет организована классическая работа администрации, куда могут приходить жители со всеми волнующими их вопросами. Он оценил удобство расположения отдела в поселке — для общения с властями челябинцам не нужно будет приезжать в центр города.
Первые вопросы, которые уже поступили в отдел, касаются сферы ЖКХ и благоустройства, есть сообщения об уборке, содержании придомовой территории и безнадзорных животных. Уже завтра здесь начнут проводить приемы управления города — комитет социальной политики, комитет по делам образования и другие, посещение — по предварительной записи. Малеев добавил, что район довольно ухоженный, поэтому авралов в работе не ожидается.
Отдел еще не до конца укомплектован сотрудниками, но уже начал работу. Мэр города предложил разместить объявление о вакансиях, чтобы местные жители смогли трудоустроиться рядом с домом.
Малеев работал в Чебаркуле в объединении «Союзпищепром» Александра Берестова. Будучи депутатом Курчатовского райсовета Челябинска, возглавлял Собрание молодых депутатов Челябинской области, затем в 2019 году сложил полномочия. В 2021 году был назначен начальником управления ЖКХ Челябинска, в 2022 году перешел на работу в администрацию Тракторозаводского района.
Территориальный отдел был создан для решения оперативных вопросов жителей двух поселков, которые присоединили к Челябинску в апреле 2025 года, исключив их из состава Сосновского района. Он стал структурным подразделением администрации Центрального района города.
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