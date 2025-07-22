У вдов участников СВО появились новые льготы

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У жен участников СВО появились новые льготы
У жен участников СВО появились новые льготы Фото:

Госдума приняла закон, согласно которому жены погибших участников СВО смогут получать льготы. Такая возможность появиться, если они проживали с ними вместе не менее трех лет и имеют общего ребенка.

«Госдума приняла закон о праве гражданских жен участников СВО на льготы при условии совместного проживания не менее трёх лет и наличии ребенка», — такое решение приняли на заседании парламента. Трансляцию заседания вел официальный сайт Госдумы. Также вдовам разрешили пользоваться автомобилем погибшего до оформления наследства.

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Госдума приняла закон, согласно которому жены погибших участников СВО смогут получать льготы. Такая возможность появиться, если они проживали с ними вместе не менее трех лет и имеют общего ребенка. «Госдума приняла закон о праве гражданских жен участников СВО на льготы при условии совместного проживания не менее трёх лет и наличии ребенка», — такое решение приняли на заседании парламента. Трансляцию заседания вел официальный сайт Госдумы. Также вдовам разрешили пользоваться автомобилем погибшего до оформления наследства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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