Госдума повысила госпошлины для автовладельцев и мигрантов

Госдума приняла закон о новых и повышенных госпошлинах для автовладельцев и мигрантов, которые начнут действовать с 1 сентября 2025 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования. Об этом стало известно на заседании парламента.
Пошлина за выдачу ПТС (паспорта транспортного средства) увеличится до 2100 рублей, за выдачу СТС (свидетельства о регистрации транспортного средства) — до 1000 рублей. Замена водительского удостоверения будет стоить 3000 рублей, ранее было 2000 рублей.
За получение или замену государственных регистрационных знаков на автомобиль потребуется заплатить 3500 рублей, на мотоцикл или прицеп — 1500 рублей. За внесение изменений в систему техосмотра установили новую пошлину — 500 рублей. Что касается мигрантов, госпошлина за оформление разрешения на работу составит 6500 рублей, за продление — 3500 рублей. За постановку на миграционный учет — 2000 рублей, за продление пребывания — 2500 рублей, за оформление патента — 5000 рублей, за продление патента — 5000 рублей.
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