Mash: сбитый беспилотник ВСУ упал в московский зоопарк

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Обломки обнаружили в зоопарке «Планета обезьян»
Обломки обнаружили в зоопарке «Планета обезьян» Фото:
новость из сюжета
Атаки беспилотников на Москву

Обломки предположительно сбитого беспилотника ВСУ нашли в Красопахорском районе Новой Москвы. Сообщается, что их обнаружили в непосредственной близости от кинопарка "Москино" — в зоопарке.

"Часть дрона с пластиковой взрывчаткой, облепленной шариками от подшипников, нашли в зоопарке "Планета обезьян"", — пишет Mash. Сотрудники зоопарка после нахождения обломков самостоятельно эвакуировались с территории и вызвали саперов.

Минувшей ночью центральная часть России подверглась массовому налету беспилотников ВСУ. В частности о работе ПВО сообщалось в Московской, Калужской, Тульской и Брянской областях. Всего за ночь было сбито 35 БПЛА. По сообщениям Минобороны РФ, в результате налетов серьезных нарушений не фиксировалось. В аэропортах пострадавших регионов были ведены временные ограничения.

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Обломки предположительно сбитого беспилотника ВСУ нашли в Красопахорском районе Новой Москвы. Сообщается, что их обнаружили в непосредственной близости от кинопарка "Москино" — в зоопарке. "Часть дрона с пластиковой взрывчаткой, облепленной шариками от подшипников, нашли в зоопарке "Планета обезьян"", — пишет Mash. Сотрудники зоопарка после нахождения обломков самостоятельно эвакуировались с территории и вызвали саперов. Минувшей ночью центральная часть России подверглась массовому налету беспилотников ВСУ. В частности о работе ПВО сообщалось в Московской, Калужской, Тульской и Брянской областях. Всего за ночь было сбито 35 БПЛА. По сообщениям Минобороны РФ, в результате налетов серьезных нарушений не фиксировалось. В аэропортах пострадавших регионов были ведены временные ограничения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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