Mash: сбитый беспилотник ВСУ упал в московский зоопарк

Обломки предположительно сбитого беспилотника ВСУ нашли в Красопахорском районе Новой Москвы. Сообщается, что их обнаружили в непосредственной близости от кинопарка "Москино" — в зоопарке.
"Часть дрона с пластиковой взрывчаткой, облепленной шариками от подшипников, нашли в зоопарке "Планета обезьян"", — пишет Mash. Сотрудники зоопарка после нахождения обломков самостоятельно эвакуировались с территории и вызвали саперов.
Минувшей ночью центральная часть России подверглась массовому налету беспилотников ВСУ. В частности о работе ПВО сообщалось в Московской, Калужской, Тульской и Брянской областях. Всего за ночь было сбито 35 БПЛА. По сообщениям Минобороны РФ, в результате налетов серьезных нарушений не фиксировалось. В аэропортах пострадавших регионов были ведены временные ограничения.
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