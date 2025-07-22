Путин и Минюст готовят масштабную реформу судов

В судах готовится серьезное изменение: интересы россиян смогут отстаивать только профессиональные адвокаты, с такой инициативой выступило Министерство юстиции. Глава ведомства Константин Чуйченко лично рассказал о реформе президенту Владимиру Путину на встрече в Кремле 22 июля. Как объяснил директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский, сейчас представителем гражданина в суде может выступать некомпетентный юрист или даже человек без юридического образования, из-за чего страдают обычные люди, которые не получают качественной защиты и теряют деньги.
«Слушаю вас, с чего начнем?» — начал Путин беседу с Чуйченко. Их прошлая встреча прошла почти три года назад — 20 сентября 2022 года. Тогда президент наградил руководителя ведомства орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Сейчас глава Минюста первым делом доложил об итогах XIII Международного юридического форума, прошедшего с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. В мероприятии приняли участие почти шесть тысяч человек, из них 23 министра юстиции, 17 руководителей судебных систем и шесть генпрокуроров из различных стран. «Даже приехал президент Интерпола (Ахмед Насер Аль-Раиси. — Прим. ред.)», — отметил Чуйченко. Отдельное внимание глава Минюста уделил российской адвокатуре.
«Это важнейший институт нашего гражданского общества. На сегодняшний день корпорацию адвокатов составляют 75 тысяч человек. Региональные адвокатские палаты созданы во всех регионах», — заявил Чуйченко.
По его словам, адвокаты принимают активное участие в оказании бесплатной юридической помощи, в 2024 году они оказали 155 тысяч консультаций. Сейчас идет обсуждение вокруг профессионализации судебного представительства, продолжил Чуйченко.
“Мы исходим из того, что только организации, где действуют профессиональные стандарты, этические стандарты, могут с этой задачей справиться. И таковой организацией является адвокатура. Поэтому мы обратились в правительство, и правительство нас поддержало в том, что надо готовить соответствующий законопроект”, — пояснил глава Чуйченко.
Минюст 11 июля представил законопроект о профессионализации судебного представительства на базе адвокатуры. Предлагается ввести общее правило о наличии у судебных представителей статуса адвоката. На полях ПМЭФ Чуйченко анонсировал, что этот законопроект направят в правительство 31 июля, а затем, как ожидается, его до конца года отправят на рассмотрение депутатов Госдумы.
Сейчас интересы россиян в суде может представлять человек даже без юридического образования, новый законопроект должен исправить эту ситуацию, из-за которой в итоге страдают обычные россияне, считает Дмитрий Аграновский. По его мнению, эту сферу нужно очистить от «непонятных людей».
“За почти 30 лет работы я повидал таких представителей… Были мастера своего дела, но бывали и те, кто вообще непонятно как в суде оказались. Часто встречаются некомпетентные, люди теряют деньги, потом не могут предъявить претензии, потому что человек пропал. Потом выясняется, что у него даже юридического образования не было”, — рассказал собеседник URA.RU.
В качестве наглядного примера предлагаемой Минюстом реформы адвокат предложил провести параллель с медициной. «Либо людей лечат профессиональные врачи, либо, наряду с ними, — знахари и повивальные бабки. В 21 веке в медицине это абсурд, а почему-то в юриспруденции и праве что-то такое возможно. Я бы не доверился непрофессиональному врачу, а в судебных вопросах — юристу без адвокатского статуса», — объяснил Аграновский.
За рынком юридических услуг нужен контроль, потому что сейчас он недостаточный, продолжил адвокат. В адвокатуре настроена понятная система, к адвокатам есть требования по образованию, существуют квалификационные экзамены, система контроля, причем не только со стороны Минюста, но и палат адвокатов, отметил юрист.
“Адвокатов на всех хватит. У адвокатуры есть большой резерв по востребованности. Кто-то скажет, что ценник увеличится, но я так не думаю, потому что в адвокатской среде существует в хорошем смысле слова весьма серьезная конкуренция”, — прокомментировал Аграновский ситуацию с кадрами.
На встрече с президентом Чуйченко заверил, что в случае профессионализации судебного представительства на базе адвокатуры, число действующих в России адвокатов вырастет с нынешних 75 тысяч до 100 тысяч. «Хорошо», — сказал Путин, завершив публичную часть беседы.
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