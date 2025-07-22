В свердловском поселке подросток залез на будку и погиб от удара током

В одном из поселков Тугулымского района (Свердловская область) 21 июля погиб 15-летний мальчик из Тюмени. Подростка ударило током, когда он забрался на трансформаторную будку возле магазина, рассказали URA.RU правоохранители.
«Во время нахождения подростка на трансформаторной будке его ударило электрическим током. От полученных повреждений несовершеннолетний скончался на месте происшествия», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Сейчас следователи проводят проверку, в ходе которой опрашивают очевидцев.
Отмечается, что подросток приехал в Тугулымский район с родственниками на дачу. В роковой день он отпросился погулять вместе с 16-летней подругой, тогда он и решил взобраться на будку.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, о трагедии родственникам погибшего сообщил продавец магазина, который находится по соседству от будки. «Наработанные материалы полицейскими переданы по подследственности нашим коллегам из регионального СКР», — пояснил полковник Горелых.
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