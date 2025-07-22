В Москве сильный ливень нарушил движение транспорта: из-за непогоды перекрыты улицы и временно остановлено метро на участке Филевской линии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
«Во время обильных осадков для обеспечения безопасности на Филевской линии (4) временно остановлено движение между Багратионовской и Кунцевской», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Диптранс. Оперативно».
Также в связи с погодными условиями перекрыто движение на Минской улице в районе дома 2 по улице Герасима Курина, на Ярцевской улице в районе дома 32 (площадь Академика Петрова), а также на Малой Филевской улице в районе дома 14а. В департаменте транспорта уточнили, что из-за обильных осадков возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть изменены или сокращены для обеспечения безопасности пассажиров.
Ранее сильный ливень, прошедший над Москвой днем 22 июля, стал причиной массового ухода туристов с Красной площади и вызвал сложности в транспортном движении в центральной части города. По сообщениям свидетелей, из-за интенсивных осадков многие гости столицы были вынуждены покинуть историческую площадь и искать укрытие от непогоды.
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