Мощный ливень, обрушившийся на Москву днем 22 июля, привел к массовому уходу туристов с Красной площади и затруднил движение в центре города. Как сообщают очевидцы, из-за сильных осадков значительная часть гостей столицы была вынуждена покинуть историческую площадь, чтобы укрыться от дождя.
Осадки носят ливневый характер, их интенсивность наиболее высока именно в центре Москвы. На Красной площади практически не осталось туристов — все спешат укрыться в ближайших зданиях, чтобы не промокнуть, рассказали свидетели события. Из-за проливного дождя на некоторых улицах и дорогах центра Москвы началось подтопление.
Ранее ведущий метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что пик интенсивных осадков в столичном регионе уже пройден. В ближайшее время ожидаются осадки меньшей силы, однако погодные условия сохранятся неустойчивыми. По словам синоптика, 22 июля на отдельных территориях возможны кратковременные дожди, количество выпавших осадков может достигать восьми миллиметров.
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