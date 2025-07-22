В Москве был задержан 35-летний Алексей Б., подозреваемый в жестоком убийстве мужчины и женщины. Преступление произошло после совместного употребления наркотиков. Об этом пишет «Царьград».
«На месте преступления был задержан предполагаемый убийца — 35-летний Алексей Б., житель Подмосковья. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье „убийство двух лиц“. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — сказано в сообщении.
Трагедия произошла 16 июля 2025 года в квартире жилого дома на Щелковском шоссе. По предварительной версии, между участниками произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс смертельные ножевые удары мужчине и женщине. Среди погибших были установлены владелец квартиры, 46-летний Николай К., ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу и хранение наркотических средств, а также его 35-летняя сожительница Людмила К., также имевшая судимость по «наркотической» статье. Оба обнаружены с многочисленными колото-резаными ранениями в области груди, туловища и бедер.
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