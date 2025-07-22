В Москве раскрыли жуткое двойное убийство

В Москве задержали 35-летнего подозреваемого в убийстве мужчины и женщины
© Служба новостей «URA.RU»
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35-летний житель Подмосковья зарезал мужчину и женщину
35-летний житель Подмосковья зарезал мужчину и женщину Фото:

В Москве был задержан 35-летний Алексей Б., подозреваемый в жестоком убийстве мужчины и женщины. Преступление произошло после совместного употребления наркотиков. Об этом пишет «Царьград».

«На месте преступления был задержан предполагаемый убийца — 35-летний Алексей Б., житель Подмосковья. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье „убийство двух лиц“. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — сказано в сообщении

Трагедия произошла 16 июля 2025 года в квартире жилого дома на Щелковском шоссе. По предварительной версии, между участниками произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс смертельные ножевые удары мужчине и женщине. Среди погибших были установлены владелец квартиры, 46-летний Николай К., ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу и хранение наркотических средств, а также его 35-летняя сожительница Людмила К., также имевшая судимость по «наркотической» статье. Оба обнаружены с многочисленными колото-резаными ранениями в области груди, туловища и бедер.

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В Москве был задержан 35-летний Алексей Б., подозреваемый в жестоком убийстве мужчины и женщины. Преступление произошло после совместного употребления наркотиков. Об этом пишет «Царьград». «На месте преступления был задержан предполагаемый убийца — 35-летний Алексей Б., житель Подмосковья. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье „убийство двух лиц“. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — сказано в сообщении.  Трагедия произошла 16 июля 2025 года в квартире жилого дома на Щелковском шоссе. По предварительной версии, между участниками произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс смертельные ножевые удары мужчине и женщине. Среди погибших были установлены владелец квартиры, 46-летний Николай К., ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу и хранение наркотических средств, а также его 35-летняя сожительница Людмила К., также имевшая судимость по «наркотической» статье. Оба обнаружены с многочисленными колото-резаными ранениями в области груди, туловища и бедер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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