Найден задержанный главред telegram-канала Baza

Главный редактор telegram-канала Baza Глеб Трифонов был обнаружен вечером 22 июля во дворе здания Следственного управления СК по Центральному административному округу Москвы. Об этом сообщает сам telegram-канал. По его данным, Трифонов вместе с невестой находился в тонированном микроавтобусе, припаркованном у здания СК.
«Глеб Трифонов нашелся, оказывается его держали в тонированном микроавтобусе во дворе здания СУ СК по ЦАО города Москвы», — пишет Baza. После того как канал обратился с публичным призывом предоставить информацию о местонахождении Трифонова, его вместе с невестой вывели из микроавтобуса и проводили в здание СК. Несмотря на это, представителям защиты по-прежнему не разрешают встретиться с задержанным главредом и еще одной сотрудницей редакции.
Главный редактор telegram-канала Baza Глеб Трифонов был недоступным для связи на протяжении почти 10 часов. Доступ адвокатов к задержанным по-прежнему ограничен. Кроме того, по словам следователя, Трифонов якобы отсутствовал в здании СК, несмотря на то что сотрудники подтверждали его нахождение там. Адвокаты настаивали на получении информации о местонахождении Трифонова, его состоянии, а также требуют объяснений относительно отказа в допуске защитников.
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