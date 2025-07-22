Найден задержанный главред telegram-канала Baza

Главред telegram-канала Baza Трифонов находился в микроавтобусе у здания СК
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Трифонов находился рядом со зданием СК в Москве
Трифонов находился рядом со зданием СК в Москве Фото:
новость из сюжета
В редакции telegram-канала Baza идут обыски, возбуждено уголовное дело

Главный редактор telegram-канала Baza Глеб Трифонов был обнаружен вечером 22 июля во дворе здания Следственного управления СК по Центральному административному округу Москвы. Об этом сообщает сам telegram-канал. По его данным, Трифонов вместе с невестой находился в тонированном микроавтобусе, припаркованном у здания СК.

«Глеб Трифонов нашелся, оказывается его держали в тонированном микроавтобусе во дворе здания СУ СК по ЦАО города Москвы», — пишет Baza. После того как канал обратился с публичным призывом предоставить информацию о местонахождении Трифонова, его вместе с невестой вывели из микроавтобуса и проводили в здание СК. Несмотря на это, представителям защиты по-прежнему не разрешают встретиться с задержанным главредом и еще одной сотрудницей редакции.

Главный редактор telegram-канала Baza Глеб Трифонов был недоступным для связи на протяжении почти 10 часов. Доступ адвокатов к задержанным по-прежнему ограничен. Кроме того, по словам следователя, Трифонов якобы отсутствовал в здании СК, несмотря на то что сотрудники подтверждали его нахождение там. Адвокаты настаивали на получении информации о местонахождении Трифонова, его состоянии, а также требуют объяснений относительно отказа в допуске защитников.

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Главный редактор telegram-канала Baza Глеб Трифонов был обнаружен вечером 22 июля во дворе здания Следственного управления СК по Центральному административному округу Москвы. Об этом сообщает сам telegram-канал. По его данным, Трифонов вместе с невестой находился в тонированном микроавтобусе, припаркованном у здания СК. «Глеб Трифонов нашелся, оказывается его держали в тонированном микроавтобусе во дворе здания СУ СК по ЦАО города Москвы», — пишет Baza. После того как канал обратился с публичным призывом предоставить информацию о местонахождении Трифонова, его вместе с невестой вывели из микроавтобуса и проводили в здание СК. Несмотря на это, представителям защиты по-прежнему не разрешают встретиться с задержанным главредом и еще одной сотрудницей редакции. Главный редактор telegram-канала Baza Глеб Трифонов был недоступным для связи на протяжении почти 10 часов. Доступ адвокатов к задержанным по-прежнему ограничен. Кроме того, по словам следователя, Трифонов якобы отсутствовал в здании СК, несмотря на то что сотрудники подтверждали его нахождение там. Адвокаты настаивали на получении информации о местонахождении Трифонова, его состоянии, а также требуют объяснений относительно отказа в допуске защитников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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