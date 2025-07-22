Собственник челябинского лагеря, в котором за медпомощью обратилось 28 детей, объяснил ситуацию

В ЮУЖД прокомментировали экстренное закрытие третьей смены в лагере «Аленушка»
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В лагере круглосуточно дежурят педиатр и медсестра
В лагере круглосуточно дежурят педиатр и медсестра Фото:

В детском оздоровительном лагере «Аленушка» (входит в структуру Южно-Уральской железной дороги) на озере Большой Еланчик в Челябинской области, где экстренно завершили третью смену после обращения с жалобами 28 детей, пострадавших поместили в медицинский изолятор учреждения. Специалисты провели санитарную обработку кухни, спальных корпусов и прилегающей территории. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

«Дети помещены в медицинский изолятор лагеря, где им оказывают необходимую помощь. Пятеро детей отправлены в больницу. Незамедлительно была проведена санитарная обработка и увеличена кратность обработки кухонного блока, спальных корпусов, территории лагеря», — уточнили в ЮУЖД.

Также в сообщении ЮУЖД подчеркивается, что персонал лагеря «Аленушка» перед заездом прошел подготовку строго по требованиям санитарно-гигиенической безопасности: медицинские осмотры, обучение и инструктажи. Заведение получило заключение Роспотребнадзора о соответствии нормам. 

На Южно-Уральской железной дороге заявили о полном содействии в выяснении причин произошедшего и контроле за состоянием здоровья детей. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и принимают необходимые меры.

Как сообщало URA.RU ранее, в лагере «Аленушка» вспыхнула неизвестная болезнь. Решение о досрочном завершении смены было принято для обеспечения безопасности всех отдыхающих.

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В детском оздоровительном лагере «Аленушка» (входит в структуру Южно-Уральской железной дороги) на озере Большой Еланчик в Челябинской области, где экстренно завершили третью смену после обращения с жалобами 28 детей, пострадавших поместили в медицинский изолятор учреждения. Специалисты провели санитарную обработку кухни, спальных корпусов и прилегающей территории. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД. «Дети помещены в медицинский изолятор лагеря, где им оказывают необходимую помощь. Пятеро детей отправлены в больницу. Незамедлительно была проведена санитарная обработка и увеличена кратность обработки кухонного блока, спальных корпусов, территории лагеря», — уточнили в ЮУЖД. Также в сообщении ЮУЖД подчеркивается, что персонал лагеря «Аленушка» перед заездом прошел подготовку строго по требованиям санитарно-гигиенической безопасности: медицинские осмотры, обучение и инструктажи. Заведение получило заключение Роспотребнадзора о соответствии нормам.  На Южно-Уральской железной дороге заявили о полном содействии в выяснении причин произошедшего и контроле за состоянием здоровья детей. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и принимают необходимые меры. Как сообщало URA.RU ранее, в лагере «Аленушка» вспыхнула неизвестная болезнь. Решение о досрочном завершении смены было принято для обеспечения безопасности всех отдыхающих.
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