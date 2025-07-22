22 июля 2025

Умер рок-музыкант Оззи Осборн

Умер британский рок-музыкант и основатель Black Sabbath Оззи Осборн
© Служба новостей «URA.RU»
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Осборну было 76 лет
Осборну было 76 лет Фото:

Умер легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн. Ему было 76 лет. Об этом сообщает Sky News.

«С грустью, которую невозможно выразить словами, мы вынуждены сообщить, что сегодня утром скончался наш любимый Оззи Осборн», — передает телеканал. Согласно сообщению, музыкант был с семьей в последние минуты своей жизни. 

Осборн был одним из основателей и участников группы Black Sabbath. Он сформировал такие направления, как хард-рок и хеви-метал.

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Умер легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн. Ему было 76 лет. Об этом сообщает Sky News. «С грустью, которую невозможно выразить словами, мы вынуждены сообщить, что сегодня утром скончался наш любимый Оззи Осборн», — передает телеканал. Согласно сообщению, музыкант был с семьей в последние минуты своей жизни.  Осборн был одним из основателей и участников группы Black Sabbath. Он сформировал такие направления, как хард-рок и хеви-метал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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