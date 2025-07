Оззи Осборн дал прощальный концерт в Британии

06 июля 2025 в 05:00 Размер текста - 17 +

Оззи Осборн выступал на сцене более 50 лет Фото: Илья Московец © URA.RU Британский музыкант Оззи Осборн дал прощальный концерт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, собрав на одной сцене легендарный классический состав Black Sabbath впервые за 20 лет. Об этом сообщает газета The Independent. По информации издания, 76-летний рок-исполнитель, не способный передвигаться из-за травмы позвоночника, выступал сидя на импровизированном троне. Он исполнил пять своих знаковых песен, а затем к нему присоединились Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд — музыканты оригинального состава Black Sabbath. Вместе они сыграли хиты War Pigs, N.I.B., Iron Man и Paranoid. После окончания программы Осборну вручили торт, а завершилось шоу фейерверком над стадионом. Масштабный благотворительный концерт Back to the Beginning, посвященный прощанию Осборна с публикой, длился около 10 часов и собрал на сцене ведущих представителей мировой рок-музыки. Музыкальным директором шоу выступил Том Морелло (Rage Against the Machine), который назвал мероприятие «величайшим метал-шоу в истории». Помимо Black Sabbath и самого Осборна, для зрителей выступили Metallica, Slayer, Guns N» Roses, Anthrax, Alice In Chains, Pantera, Halestorm, Lamb of God, Mastodon, Rival Sons, Tool и Gojira. Ведущим вечера стал актер Джейсон Момоа. В ходе концерта прозвучали видеопослания от мировых знаменитостей — Элтона Джона, Мэрилина Мэнсона и Рики Джервейса. Знаменитости отметили вклад Осборна в развитие мировой музыкальной индустрии и влияние его творчества на несколько поколений артистов. По данным The Independent, событие посетили фанаты со всего мира. Экономический эффект для Бирмингема оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов (около $27,3 млн). Сам Осборн еще до концерта подчеркивал важность последнего выхода на сцену именно в родном городе и на стадионе его любимого футбольного клуба «Астон Вилла», расположенном всего в полукилометре от дома, в котором он вырос. Ранее стало известно, что российский певец и шоумен Валерий Леонтьев закончил свою музыкальную карьеру. Артист принял решение прекратить выступления на концертах и участие в гастрольных турах. Об этом сообщил его концертный директор Борис Чигирев в январе 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Британский музыкант Оззи Осборн дал прощальный концерт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, собрав на одной сцене легендарный классический состав Black Sabbath впервые за 20 лет. Об этом сообщает газета The Independent. По информации издания, 76-летний рок-исполнитель, не способный передвигаться из-за травмы позвоночника, выступал сидя на импровизированном троне. Он исполнил пять своих знаковых песен, а затем к нему присоединились Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд — музыканты оригинального состава Black Sabbath. Вместе они сыграли хиты War Pigs, N.I.B., Iron Man и Paranoid. После окончания программы Осборну вручили торт, а завершилось шоу фейерверком над стадионом. Масштабный благотворительный концерт Back to the Beginning, посвященный прощанию Осборна с публикой, длился около 10 часов и собрал на сцене ведущих представителей мировой рок-музыки. Музыкальным директором шоу выступил Том Морелло (Rage Against the Machine), который назвал мероприятие «величайшим метал-шоу в истории». Помимо Black Sabbath и самого Осборна, для зрителей выступили Metallica, Slayer, Guns N» Roses, Anthrax, Alice In Chains, Pantera, Halestorm, Lamb of God, Mastodon, Rival Sons, Tool и Gojira. Ведущим вечера стал актер Джейсон Момоа. В ходе концерта прозвучали видеопослания от мировых знаменитостей — Элтона Джона, Мэрилина Мэнсона и Рики Джервейса. Знаменитости отметили вклад Осборна в развитие мировой музыкальной индустрии и влияние его творчества на несколько поколений артистов. По данным The Independent, событие посетили фанаты со всего мира. Экономический эффект для Бирмингема оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов (около $27,3 млн). Сам Осборн еще до концерта подчеркивал важность последнего выхода на сцену именно в родном городе и на стадионе его любимого футбольного клуба «Астон Вилла», расположенном всего в полукилометре от дома, в котором он вырос. Ранее стало известно, что российский певец и шоумен Валерий Леонтьев закончил свою музыкальную карьеру. Артист принял решение прекратить выступления на концертах и участие в гастрольных турах. Об этом сообщил его концертный директор Борис Чигирев в январе 2025 года.