22 июля 2025

Россиянам рассказали, в каком случае можно продать жилье, купленное на маткапитал

Финансист Романченко: продать жилье, взятое на маткапитал, можно спустя три года
© Служба новостей «URA.RU»
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Доцент кафедры финансов рассказала, что продать жилье, взятое на маткапитал, можно после истечения трех лет
Доцент кафедры финансов рассказала, что продать жилье, взятое на маткапитал, можно после истечения трех лет Фото:

В России допускается свободная продажа недвижимости, приобретенная на маткапитал, по истечении трех лет с момента права собственности. До завершения этого срока действуют ограничения. Об этом сообщила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова, кандидат технических наук Ольга Романченко.

«В России нельзя свободно продать жилье, взятое на маткапитал, в течение трех лет с момента оформления права собственности. Это сделано для защиты интересов ребенка», — передает слова Романченко Aif.ru. Также доцент кафедры финансов отмечет, что спустя три года ограничения пропадают, и жильё можно продать на общих основаниях.

Ранее сообщалось о том, что в январе–марте семьи с одним ребенком подали 95 тыс. заявлений на распоряжение маткапиталом. Количество обращений выросло в 23 раза по сравнению с прошлым годом. Материнский капитал на первого ребенка составляет 631 тыс. рублей. Судя по обращениям, 74 тыс. семей направили свои деньги на улучшение жилищных условий. 

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В России допускается свободная продажа недвижимости, приобретенная на маткапитал, по истечении трех лет с момента права собственности. До завершения этого срока действуют ограничения. Об этом сообщила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова, кандидат технических наук Ольга Романченко. «В России нельзя свободно продать жилье, взятое на маткапитал, в течение трех лет с момента оформления права собственности. Это сделано для защиты интересов ребенка», — передает слова Романченко Aif.ru. Также доцент кафедры финансов отмечет, что спустя три года ограничения пропадают, и жильё можно продать на общих основаниях. Ранее сообщалось о том, что в январе–марте семьи с одним ребенком подали 95 тыс. заявлений на распоряжение маткапиталом. Количество обращений выросло в 23 раза по сравнению с прошлым годом. Материнский капитал на первого ребенка составляет 631 тыс. рублей. Судя по обращениям, 74 тыс. семей направили свои деньги на улучшение жилищных условий. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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