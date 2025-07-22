Россиянам рассказали, в каком случае можно продать жилье, купленное на маткапитал

В России допускается свободная продажа недвижимости, приобретенная на маткапитал, по истечении трех лет с момента права собственности. До завершения этого срока действуют ограничения. Об этом сообщила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова, кандидат технических наук Ольга Романченко.
«В России нельзя свободно продать жилье, взятое на маткапитал, в течение трех лет с момента оформления права собственности. Это сделано для защиты интересов ребенка», — передает слова Романченко Aif.ru. Также доцент кафедры финансов отмечет, что спустя три года ограничения пропадают, и жильё можно продать на общих основаниях.
Ранее сообщалось о том, что в январе–марте семьи с одним ребенком подали 95 тыс. заявлений на распоряжение маткапиталом. Количество обращений выросло в 23 раза по сравнению с прошлым годом. Материнский капитал на первого ребенка составляет 631 тыс. рублей. Судя по обращениям, 74 тыс. семей направили свои деньги на улучшение жилищных условий.
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