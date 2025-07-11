Семьи с одним ребенком стали в 23 раза чаще тратить маткапитал

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Большая часть семей направили средства на улучшение жилищных условий, сообщают «Известия»
Большая часть семей направили средства на улучшение жилищных условий, сообщают «Известия» Фото:

С января по март было подано 95 тысяч заявлений на распоряжение материнским капиталом от семей с одним ребенком. Об этом сказано в докладе Счетной палаты о бюджете Социального фонда.

«В январе–марте семьи с одним ребенком подали 95 тыс. заявлений на распоряжение маткапиталом», — сообщено в материале газеты «Известия». Количество такого рода обращений, если сравнивать с прошлым годом, выросло в 23 раза.

Материнский капитал на первого ребенка составляет 631 тысяча рублей. Судя по заявлениям, большая часть семей с одним ребенком направили маткапитал на улучшение жилищных условий, а именно 74 тысячи семей. А 20 тысяч подало заявление на образование. Помимо этого, маткапитал можно потратить на формирование накопительной пенсии, товары и услуги для реабилитации детей-инвалидов, а также на ежемесячное пособие для семей с низким доходом, которые воспитывают ребенка до трех лет. 

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С января по март было подано 95 тысяч заявлений на распоряжение материнским капиталом от семей с одним ребенком. Об этом сказано в докладе Счетной палаты о бюджете Социального фонда. «В январе–марте семьи с одним ребенком подали 95 тыс. заявлений на распоряжение маткапиталом», — сообщено в материале газеты «Известия». Количество такого рода обращений, если сравнивать с прошлым годом, выросло в 23 раза. Материнский капитал на первого ребенка составляет 631 тысяча рублей. Судя по заявлениям, большая часть семей с одним ребенком направили маткапитал на улучшение жилищных условий, а именно 74 тысячи семей. А 20 тысяч подало заявление на образование. Помимо этого, маткапитал можно потратить на формирование накопительной пенсии, товары и услуги для реабилитации детей-инвалидов, а также на ежемесячное пособие для семей с низким доходом, которые воспитывают ребенка до трех лет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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