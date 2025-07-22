22 июля 2025

РБК: в Волгограде задержали журналиста и политолога Михаила Серенко

© Служба новостей «URA.RU»
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Дело связано с администрированием интернет-ресурса
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В Волгограде был задержан журналист и бывший депутат городской думы Михаил Серенко. Эту информацию подтвердил источник в правоохранительных органах, с которым пообщался РБК, а также источники издания «Блокнот Волгоград».

"Полиция задержала в Волгограде журналиста и бывшего депутата волгоградской думы Михаила Серенко", — передает РБК со ссылкой на источник. Собеседник РБК уточнил, что задержание связано с подозрением в вымогательстве и публичном оправдании нацизма.

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В Волгограде был задержан журналист и бывший депутат городской думы Михаил Серенко. Эту информацию подтвердил источник в правоохранительных органах, с которым пообщался РБК, а также источники издания «Блокнот Волгоград». "Полиция задержала в Волгограде журналиста и бывшего депутата волгоградской думы Михаила Серенко", — передает РБК со ссылкой на источник. Собеседник РБК уточнил, что задержание связано с подозрением в вымогательстве и публичном оправдании нацизма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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