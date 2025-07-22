22 июля 2025

Дикие медведи бродят по дачам и месторождениям Нижневартовского района

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Нижневартовского района просит немедленно сообщать о появлении медведей в экстренные службы
Мэрия Нижневартовского района просит немедленно сообщать о появлении медведей в экстренные службы Фото:

В Нижневартовском районе ХМАО участились случаи появления диких медведей у садовых товариществ (СОНТ) и нефтяных месторождений. На все места, где они были зафиксированы, оперативно выезжали специалисты экстренных служб, сообщили в администрации муниципалитета.

«В Нижневартовском районе зафиксированы случаи выхода дикого зверя к СОНТам и нефтяным месторождениям. Во всех случаях на место оперативно выезжали специалисты... Если вы столкнулись с медведем, сохраняйте спокойствие. Нападение возникает редко. Большинство животных заинтересованы в том, чтобы защитить свою еду, медвежат или свое личное пространство», — написано в telegram-канале мэрии.

Там настоятельно рекомендуют ни при каких обстоятельствах не приближаться к детенышам, так как где-то рядом с ними находится мать. Также не стоит подкармливать медведей, ведь из-за этого они перестают бояться человека и воспринимает его как объект для получения пищи.

Специалисты просят не пытаться самостоятельно прогонять животных и не делать резких движений при встрече с ними. В случае появления медведя вблизи населенных пунктов или объектов инфраструктуры следует немедленно сообщить в экстренные службы по телефону 112. Правильное поведение людей в таких ситуациях снижает риск возникновения опасных инцидентов и помогает сохранить безопасность жителей района.

Ранее на разгуливающего близ домов медведя жаловались жители поселка Бобровский (Ханты-Мансийский район ХМАО). По их словам, хищник приходил систематически, что пугало местных жителей.

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В Нижневартовском районе ХМАО участились случаи появления диких медведей у садовых товариществ (СОНТ) и нефтяных месторождений. На все места, где они были зафиксированы, оперативно выезжали специалисты экстренных служб, сообщили в администрации муниципалитета. «В Нижневартовском районе зафиксированы случаи выхода дикого зверя к СОНТам и нефтяным месторождениям. Во всех случаях на место оперативно выезжали специалисты... Если вы столкнулись с медведем, сохраняйте спокойствие. Нападение возникает редко. Большинство животных заинтересованы в том, чтобы защитить свою еду, медвежат или свое личное пространство», — написано в telegram-канале мэрии. Там настоятельно рекомендуют ни при каких обстоятельствах не приближаться к детенышам, так как где-то рядом с ними находится мать. Также не стоит подкармливать медведей, ведь из-за этого они перестают бояться человека и воспринимает его как объект для получения пищи. Специалисты просят не пытаться самостоятельно прогонять животных и не делать резких движений при встрече с ними. В случае появления медведя вблизи населенных пунктов или объектов инфраструктуры следует немедленно сообщить в экстренные службы по телефону 112. Правильное поведение людей в таких ситуациях снижает риск возникновения опасных инцидентов и помогает сохранить безопасность жителей района. Ранее на разгуливающего близ домов медведя жаловались жители поселка Бобровский (Ханты-Мансийский район ХМАО). По их словам, хищник приходил систематически, что пугало местных жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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