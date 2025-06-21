21 июня 2025
20 июня 2025

Жители поселка ХМАО жалуются на разгуливающего у домов медведя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители поселка переживают за детей из-за медведя
Жители поселка переживают за детей из-за медведя Фото:

Жители поселка Бобровский (Ханты-Мансийский район ХМАО) пожаловались, что уже почти месяц у их домов разгуливает медведь. По их словам, хищник приходит систематически, что пугает жителей.

«Обращаюсь к ответственным структурам и надзорным органам особенно! В поселке Бобровский с начала июня ходит медведь! Ходит, как будто там живет!» — написала одна из жительниц в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск».

По ее словам, в поселке живет много детей, которые гуляют по улицам, в том числе без взрослых. Нахождение столь опасного хищника поблизости может угрожать их жизни и здоровью. URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор ХМАО. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители поселка Бобровский (Ханты-Мансийский район ХМАО) пожаловались, что уже почти месяц у их домов разгуливает медведь. По их словам, хищник приходит систематически, что пугает жителей. «Обращаюсь к ответственным структурам и надзорным органам особенно! В поселке Бобровский с начала июня ходит медведь! Ходит, как будто там живет!» — написала одна из жительниц в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». По ее словам, в поселке живет много детей, которые гуляют по улицам, в том числе без взрослых. Нахождение столь опасного хищника поблизости может угрожать их жизни и здоровью. URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...