Жители поселка Бобровский (Ханты-Мансийский район ХМАО) пожаловались, что уже почти месяц у их домов разгуливает медведь. По их словам, хищник приходит систематически, что пугает жителей.
«Обращаюсь к ответственным структурам и надзорным органам особенно! В поселке Бобровский с начала июня ходит медведь! Ходит, как будто там живет!» — написала одна из жительниц в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск».
По ее словам, в поселке живет много детей, которые гуляют по улицам, в том числе без взрослых. Нахождение столь опасного хищника поблизости может угрожать их жизни и здоровью. URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор ХМАО. Ответ ожидается.
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