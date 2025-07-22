22 июля 2025

Челябинский губернатор Текслер ввел новый KPI для глав

Ставить оценки мэрам в Челябинской области будут с учетом развития сферы туризма
© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер отметил, что муниципалитеты должны уделять особое внимание сфере туризма
Текслер отметил, что муниципалитеты должны уделять особое внимание сфере туризма Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел новый показатель эффективности глав муниципальных образований. Теперь на оценку деятельности руководителей будут влиять реализуемые меры поддержки в сфере туризма на территории. Соответствующая информация следует из подписанного главой региона постановления.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок проведения рейтинга по определению муниципальных образований Челябинской области. Пункт 9 приложения 1 к указанному Порядку изложить в следующей редакции: наличие на официальном сайте муниципального специализированного раздела о туризме», — говорится в документе.

На баллы эффективности будет влиять созданный на интернет-портале муниципалитета реестр достопримечательностей и туробъектов, опубликованная справка о развитии туристской индустрии на территории, а также описание мер поддержки субъектов предпринимательской деятельности в сфере туризма. За наличие каждого из подразделов будет начисляться 0,2 балла, отмечено в постановлении.

Ранее в интервью URA.RU губернатор Алексей Текслер подчеркивал, что туристическая сфера Челябинской области показывает устойчивый рост всех ключевых показателей. Он отметил: регион занимает лидирующие позиции в УрФО по длительности пребывания туристов.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел новый показатель эффективности глав муниципальных образований. Теперь на оценку деятельности руководителей будут влиять реализуемые меры поддержки в сфере туризма на территории. Соответствующая информация следует из подписанного главой региона постановления. «Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок проведения рейтинга по определению муниципальных образований Челябинской области. Пункт 9 приложения 1 к указанному Порядку изложить в следующей редакции: наличие на официальном сайте муниципального специализированного раздела о туризме», — говорится в документе. На баллы эффективности будет влиять созданный на интернет-портале муниципалитета реестр достопримечательностей и туробъектов, опубликованная справка о развитии туристской индустрии на территории, а также описание мер поддержки субъектов предпринимательской деятельности в сфере туризма. За наличие каждого из подразделов будет начисляться 0,2 балла, отмечено в постановлении. Ранее в интервью URA.RU губернатор Алексей Текслер подчеркивал, что туристическая сфера Челябинской области показывает устойчивый рост всех ключевых показателей. Он отметил: регион занимает лидирующие позиции в УрФО по длительности пребывания туристов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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