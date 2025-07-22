Опасность БПЛА объявили в Краснодарском крае и Ростовской области

Дроны пытаются атаковать два российских региона
Опасность БПЛА объявили в Ростовской области и в Краснодарском крае. Об этом сообщает МЧС.
«Опасность БПЛА объявлена в Краснодарском крае и Ростовской области», — пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС. Сообщение опубликовано в telegram-канале агентства.
Минувшей ночью дроны ВСУ атаковали восемь российских территорий. Беспилотники также были сбиты на подлете к Крыму над акваторией Черного моря. Больше всего их сбили над Брянской областью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!