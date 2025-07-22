22 июля 2025

Опасность БПЛА объявили в Краснодарском крае и Ростовской области

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Дроны пытаются атаковать два российских региона
Дроны пытаются атаковать два российских региона Фото:

Опасность БПЛА объявили в Ростовской области и в Краснодарском крае. Об этом сообщает МЧС.

«Опасность БПЛА объявлена в Краснодарском крае и Ростовской области», — пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС. Сообщение опубликовано в telegram-канале агентства. 

Минувшей ночью дроны ВСУ атаковали восемь российских территорий. Беспилотники также были сбиты на подлете к Крыму над акваторией Черного моря. Больше всего их сбили над Брянской областью.

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Опасность БПЛА объявили в Ростовской области и в Краснодарском крае. Об этом сообщает МЧС. «Опасность БПЛА объявлена в Краснодарском крае и Ростовской области», — пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС. Сообщение опубликовано в telegram-канале агентства.  Минувшей ночью дроны ВСУ атаковали восемь российских территорий. Беспилотники также были сбиты на подлете к Крыму над акваторией Черного моря. Больше всего их сбили над Брянской областью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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