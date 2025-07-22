22 июля 2025

На Украине разбился французский истребитель Mirage 2000

© Служба новостей «URA.RU»
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Пилот успел покинуть падающий самолет
Пилот успел покинуть падающий самолет Фото:

Истребитель Mirage 2000, состоящий на вооружении Воздушных сил ВСУ, потерпел крушение в Волынской области на западе Украины. Самолет потерпел крушение во время выполнения боевого задания.

«Во время выполнения боевого задания в небе над Волынью разбился французский истребитель Mirage 2000. Пилот остался жив — ему удалось катапультироваться», — уточнил telegram-канал RT.

Как сообщало URA.RU ранее, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил потерю еще одного F-16 и гибель пилота Максима Устименко во время «отражения российской атаки», поручив расследовать обстоятельства катастрофы. Это уже четвертая подтвержденная потеря истребителя данной модели, поставленных Западом, хотя некоторые источники говорят о большем количестве сбитых самолетов.

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Истребитель Mirage 2000, состоящий на вооружении Воздушных сил ВСУ, потерпел крушение в Волынской области на западе Украины. Самолет потерпел крушение во время выполнения боевого задания. «Во время выполнения боевого задания в небе над Волынью разбился французский истребитель Mirage 2000. Пилот остался жив — ему удалось катапультироваться», — уточнил telegram-канал RT. Как сообщало URA.RU ранее, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил потерю еще одного F-16 и гибель пилота Максима Устименко во время «отражения российской атаки», поручив расследовать обстоятельства катастрофы. Это уже четвертая подтвержденная потеря истребителя данной модели, поставленных Западом, хотя некоторые источники говорят о большем количестве сбитых самолетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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