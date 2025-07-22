На Украине разбился французский истребитель Mirage 2000

Истребитель Mirage 2000, состоящий на вооружении Воздушных сил ВСУ, потерпел крушение в Волынской области на западе Украины. Самолет потерпел крушение во время выполнения боевого задания.
«Во время выполнения боевого задания в небе над Волынью разбился французский истребитель Mirage 2000. Пилот остался жив — ему удалось катапультироваться», — уточнил telegram-канал RT.
Как сообщало URA.RU ранее, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил потерю еще одного F-16 и гибель пилота Максима Устименко во время «отражения российской атаки», поручив расследовать обстоятельства катастрофы. Это уже четвертая подтвержденная потеря истребителя данной модели, поставленных Западом, хотя некоторые источники говорят о большем количестве сбитых самолетов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.