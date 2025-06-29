Зеленский подтвердил потерю еще одного F-16: как Россия уничтожает хваленые истребители

Владимир Зеленский подтвердил потерю еще одного F-16 и гибель пилота Максима Устименко во время «отражения российской атаки» и поручил расследовать обстоятельства катастрофы. Воздушные силы ВСУ сообщили, что истребитель был поврежден в бою, после чего разбился, а пилот не успел катапультироваться. Это уже четвертая подтвержденная потеря F-16, поставленных Западом, хотя некоторые источники говорят о большем количестве сбитых самолетов. Что известно об уничтожении хваленых западных истребителей — в материале URA.RU.
Новый сбитый F-16
ВСУ потеряли истребитель F-16 в ходе отражения атаки российских беспилотников и крылатых ракет, нацеленных на военные объекты Украины. Об этом представители ВВС сообщили в официальных социальных сетях. По их данным, в результате инцидента погиб пилот воздушного судна.
Во время выполнения боевого задания самолет получил значительные повреждения, после чего начал снижаться. Катапультироваться он не успел. Точное место падения истребителя на данный момент остается неизвестным. «Погиб наш пилот F-16 Максим Устименко. Поручил выяснять все обстоятельства гибели», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
Массированный удар России
В ночь на 29 июня российские силы нанесли удар по военным объектам Украины, включая инфраструктуру аэродромов, где базируются F-16. Минобороны России заявило, что целью атаки были военные объекты. Военкор Юрий Котенок также писал про потерю Украиной истребителя F-16 «в ходе отражения ночного налета „Гераней“».
Прошлые потери F-16 и их влияние
26 августа 2024 года: первая потеря
Первый F-16 ВСУ был потерян во время отражения атаки российских дронов и ракет по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Пилот Алексей Месь погиб, а самолет разбился. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель был по ошибке сбит украинской системой ПВО Patriot, переданной США. Это вызвало скандал, и командующий ВВС Украины Николай Олещук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был снят с должности, хотя в Киеве утверждали, что отставка не связана с инцидентом. Российские источники, включая координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, утверждают, что самолет мог быть уничтожен ударом по аэродрому.
12 апреля 2025 года: вторая потеря
Над Сумской областью в ходе боя был сбит еще один F-16, пилотируемый 26-летним капитаном Павлом Ивановым, ранее летавшим на Су-25. Минобороны России 13 апреля заявило, что самолет был уничтожен средствами ПВО, предположительно С-400, на расстоянии 100–150 км. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок отметил, что российские системы могли вести огонь по цели в оспариваемом воздушном пространстве, где украинские средства РЭБ не смогли обеспечить защиту. В Киеве вновь предположили «дружественный огонь», но официальных данных не предоставили. Некоторые российские эксперты упомянули версию о трех ракетных пусках, но она не подтверждена. Компания «ФОРЭС» выплатила 15 млн рублей 12 российским военнослужащим за уничтожение этого F-16, награждение прошло 29 мая на приграничной территории.
16 мая 2025 года: третья потеря
В ночь на 16 мая F-16 ВСУ был потерян во время отражения атаки российских дронов «Герань». Связь с самолетом пропала в 3:30 утра, и, по данным ВВС Украины, произошла «нештатная ситуация». Пилот успел катапультироваться и выжил, но самолет разбился. Российские источники предположили, что причиной мог стать близкий взрыв дрона-камикадзе или столкновение с ним, за что оператору БПЛА обещана награда в 15 млн рублей. В Киеве официально признали это третьей потерей F-16, хотя некоторые источники утверждают, что общее число уничтоженных самолетов может быть выше из-за ударов по аэродромам.
Дополнительные потери
Военный эксперт Алексей Живов в интервью «Ленте.ру» заявил, что общее число потерь F-16 может достигать восьми, включая самолеты, уничтоженные на земле ударами российских ракет «Кинжал» по аэродромам Староконстантинов (Хмельницкая область) и Миргород (Полтавская область). Однако подтвержденные данные ограничиваются четырьмя случаями.
Высокие награды за F-16
Минобороны России 13 апреля сообщило, что за сбитие F-16 в апреле 12 военнослужащим были вручены денежные сертификаты на 15 млн рублей от компании «ФОРЭС». Награждение прошло 29 мая на приграничной территории. Российские источники подчеркивают эффективность своих систем ПВО, включая С-400, в борьбе с F-16, хотя в Киеве склоняются к версии внутренних ошибок. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая ранее указывала на проблемы координации, из-за которых F-16 могли быть сбиты украинскими Patriot, как в случае с пилотом Павлом Ивановым в апреле.
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